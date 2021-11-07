تأثير البطاطا الحلوة على سكر الدم

الوكيل الإخباري - مرض السكري دلالة على ارتفاع السكر بالدم، ويعود ذلك لعدة أسباب طبية أهمها خلل في إفراز هرمون الأنسولين الذي يعمل على تثبيط مستويات الجلكوز في الدم.

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ولارتباط مرض السكري بالسكر، فإن النظام الغذائي وما يحتوي من أطعمة مهم جداً في زيادة السكر بالدم أو التقليل منه.





وفي دراسات طبية عدة وجد أن هنالك أنواعاً من الأطعمة تعمل على تثبيط السكر في الدم منها ماجاء في الدراسة التالية، كما في التالي.

البطاطا الحلوة ومرص السكري:

في ظل تفاقم الإصابة بمرض السكري وتزايد أرقام الإصابة عالمياً خاصة بمرض السكري من النوع الثاني كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Science Direct، عن نوع مميز من الأطعمة، أثبت فعاليته في ضبط مستويات السكرى بالدم، ألا وهو البطاطا الحلوة طبقا لما ورد في موقع اكسبريس.

في ظل تفاقم الإصابة بمرض السكري وتزايد أرقام الإصابة عالمياً خاصة بمرض السكري من النوع الثاني كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Science Direct، عن نوع مميز من الأطعمة، أثبت فعاليته في ضبط مستويات السكرى بالدم، ألا وهو البطاطا الحلوة طبقا لما ورد في موقع اكسبريس.

المصدر - هي