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السبت، 29-04-2023 12:00 م

كيف تنجو من نوبة قلبية وأنت لوحدك ؟

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الوكيل الإخباري- تعد النوبات القلبية من المشاكل الصحية الشائعة التي تهدد الحياة، فما هي أعراض النوبات القلبية؟ وكيف تنجو من نوبة قلبية وأنت لوحدك؟

كيف تنجو من نوبة قلبية وأنت لوحدك؟
تحدث النوبات القلبية عندما تتضيق الأوردة الدموية المؤدية للقلب نتيجة إغلاقها بخثرة دموية أو دهنية، ممّا يؤدي لنقصان وصول الدم المحمل بأكسجين لخلايا القلب، ممّا يسبب حدوث ضرر عليها، أو موتها في حال التأخر بتقديم العلاج المناسب.

وبسبب طبيعة النوبات القلبية التي قد تحدث بأي وقت ومكان، فكيف تنجو من نوبة قلبية وأنت لوحدك في حال شعورك بالأعراض؟

إذًا من المهم معرفة الإسعافات الأولية التي يمكن للشخص أن يؤديها بسرعة للحفاظ على حياته، وهي كالآتي:

اتصل بالطوارئ على الفور دون تأخير، وفي حال عدم قدرتك على الاتصال بالإسعاف وعدم وجود أي أحد من عائلتك أو الجيران لإسعافك، كحل نهائي فقط قم بالقيادة لأقرب مشفى بحذر.

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قم بالاصطفاف والاتصال بالطوارئ على الفور في حال شعورك بأعراض النوبة القلبية خلال القيادة.


حاول الحفاظ على هدوئك خلال فترة انتظار الإسعاف، وقم بالجلوس والارتكاء على حائط، وتجنب القيام بأي جهد.


قم بأخذ حبة واحدة من الأسبرين بجرعة 325 ملليغرام في حال عدم تحسسك من دواء الأسبرين أو أحد مكوناته، وقم بمضغ الدواء عوضًا عن بلعه إن أمكنك ذلك.


قم بأخذ دواء النايتروغليسرين (Nitroglycerin) في حال تم وصفه لك سابقًا من قبل طبيبك فقط.


تجنب تجربة طرق غير مثبتة بأساس علمي، مثل: شرب كأس من الماء والفلفل، حيث لا يوجد أي دليل علمي يدعم هذه الطريقة.


لا تقم بأي نشاط يؤدي للإجهاد، مثل: السعال لعدم وجود فائدة له خلال النوبة القلبية، فعلى الرغم من كون السعال طريقة لإرجاع نبض القلب الطبيعي، إلا أنها تعد طريقة لإرجاع نبض القلب الطبيعي خلال اضطراب نبضات القلب (Arrhythmia) وليس خلال النوبة القلبية.


أعراض النوبات القلبية


من الممكن أن تبدأ أعراض النوبات القلبية على مدى أيام وبأعراض طفيفة، وليس بالضرورة أن تحدث بسبب الإجهاد، حيث من الممكن أن تحدث النوبات القلبية حتى والشخص مرتاح.

من المهم معرفة أعراض النوبات القلبية حتى تعرف كيف تنجو من نوبة قلبية وأنت لوحدك؟ وتستطيع التصرف بالشكل الصحيح فور حدوثها، وإليك فيما يأتي أبرز أعراض النوبات القلبية:

وجع في منطقة الصدر، وقد يصاحب الألم شعور الضغط أو العصر وعدم الارتياح، حيث يستمر الألم لعدة دقائق أو يذهب ويعود على فترات، ويكون هذا العارض أكثر شيوعًا عند الرجال.


ضيق تنفس حتى خلال الراحة.


غثيان واستفراغ وشعور بالحرقة.


امتداد ألم الصدر للأكتاف، والرقبة، والفك والأسنان، والظهر، والذراعين، أو منطقة أعلى البطن، وتكون هذه الأعراض أكثر شيوعًا عند النساء.

 


دوار وفقدان الوعي.


التعرق بكثرة.


تعب وإجهاد في الجسم دون بذل جهد.

ويب طب

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