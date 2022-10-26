كيف يحافظ كبار السن على صحة أسنانهم ؟

الوكيل الإخباري-أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان كبار السن بالسوائل للحفاظ على صحة أسنانهم، موضحة أنها تحفز إنتاج اللعاب، ما يدعم التنظيف الذاتي للأسنان.



وأضافت الرابطة أن اللعاب يقاوم البكتيريا ويعادل تأثير الأحماض الضارة بالأسنان ويساعد على تعويض المعادن، التي فقدتها مينا الأسنان، مشيرة إلى أهمية المشروبات غير المحلاة بالسكر وقليلة السعرات الحرارية، مع مراعاة وضعها في مكان ظاهر للعيان وفي متناول اليد، لتذكر تناولها.



ويمكن زيادة كمية السوائل على مدار اليوم بشرب كوب ماء قبل كل وجبة، وتناول المواد الغذائية، التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخيار.



كما يسهم مضغ العلكة الخالية من السكر في تحفيز إفراز اللعاب بشكل إضافي. ومن المهم تناول المواد الغذائية الصلبة مثل التفاح، لأن المضغ والقضم يسهمان في تمتع الأسنان واللثة بصحة جيدة.



ومن ناحية أخرى، يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يومياً. ومن المثالي استعمال خيط الأسنان لتنظيف الفراغات بينها مرة واحد يومياً.

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