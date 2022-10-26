الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني

دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

موسكو تنفي تشديد الرقابة على الأجانب في روسيا

أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

الملك سلمان يأمر بالعفو عن 6 باكستانيين

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

الصفدي يلتقي وفدا من مجلس الاتحاد الأوروبي

أردنية العقبة تطلق مشروع تخضير لمسطحاتها

الأربعاء، 26-10-2022 04:55 م

كيف يحافظ كبار السن على صحة أسنانهم ؟

20221026174027949D3


الوكيل الإخباري-أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان كبار السن بالسوائل للحفاظ على صحة أسنانهم، موضحة أنها تحفز إنتاج اللعاب، ما يدعم التنظيف الذاتي للأسنان.

وأضافت الرابطة أن اللعاب يقاوم البكتيريا ويعادل تأثير الأحماض الضارة بالأسنان ويساعد على تعويض المعادن، التي فقدتها مينا الأسنان، مشيرة إلى أهمية المشروبات غير المحلاة بالسكر وقليلة السعرات الحرارية، مع مراعاة وضعها في مكان ظاهر للعيان وفي متناول اليد، لتذكر تناولها.

ويمكن زيادة كمية السوائل على مدار اليوم بشرب كوب ماء قبل كل وجبة، وتناول المواد الغذائية، التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخيار.

كما يسهم مضغ العلكة الخالية من السكر في تحفيز إفراز اللعاب بشكل إضافي. ومن المهم تناول المواد الغذائية الصلبة مثل التفاح، لأن المضغ والقضم يسهمان في تمتع الأسنان واللثة بصحة جيدة.

ومن ناحية أخرى، يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يومياً. ومن المثالي استعمال خيط الأسنان لتنظيف الفراغات بينها مرة واحد يومياً.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجري-يوميا-4-780x470

ماذا تفعل بجسمك 30 دقيقة من الجري؟

2022_10_25_19_55_43_701

هل يعالج الخيار ارتجاع المريء؟

2022_10_25_22_37_57_570

طبيب يحذر : التدخين قد يسبب 4 أنواع من السرطان

النحاس مهم لمنع الاصابة بهشاشة العظام

أعراض نقص النحاس في الجسم

mind-reading-2

خوارزمية تتيح قراءة الأفكار عبر فك تشفير مسح الدماغ

2022_9_1_23_22_55_440

حقنة جينية ثورية لمنع فقدان البصر

أخبار متعلقة
e7e8bebb-59065c60-a317-4921-9e1b99c357e6dc55_source

ماهي أهمية التطعيم ضد الأنفلونزا لكبار السن ؟

202210181515896VQ

العناية بالفم تقلل احتمالات الإصابة بالالتهاب الرئوي

tbl_articles_article_19374_418b01c680-a4c5-4e73-8377-b28e8d4006fa

ما السبب وراء اصابة كبار السن بأمراض الكلى المزمنة ؟

2022104843839793

هل تنمو اللثة مرة أخرى بعد انحسارها؟