السبت 17-09-2022
الوكيل الاخباري

زوج آخر ضحايا عمارة اللويبدة : زوجتي أبت إلا أن تلتحق بركب الشهداء

تونس تقلص عدد نواب برلمانها

أسعار خضار في السوق المركزي السبت

مقتل 5 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق

الدولار ينخفض واليوان يتراجع دون مستوى رئيسي

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت

وفيات السبت 17-9-2022

الأمن :الإنتهاء من العثور على جميع المحاصرين تحت أنقاض عمارة اللويبدة

تفاصيل انقاذ احد الناجين بعد عشرين ساعة تحت الأنقاض باللويبدة

بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة الأردنية ومؤسسة التايمز للتعليم العالي

السبت، 17-09-2022 07:33 ص

كيف يصاب الإنسان بالأمراض المزمنة؟

999


الوكيل الاخباري - كشف خبير طبي في مصر عن الأسباب العلمية وراء الإصابة بالأمراض المزمنة.

اضافة اعلان


وأوضح الدكتور باسم ظريف، استشاري معهد القلب القومي في مصر، أن هناك ثلاثة أسباب تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة.


وقال ظريف، خلال مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على «تويتر»، إن هذه الأسباب أحياناً تكون عادات من الصغر، أو أسباباً وراثية، وأيضاً مشكلات من الحياة اليومية.


وأضاف أن الأمراض المزمنة تصيب الشخص بفعل نمط الحياة من الصغر، مثل الطعام والشراب والتدخين، والابتعاد عن ممارسة الرياضة، وغيرها.


وأكد أن التاريخ الطبي لهذه الأمراض في العائلة من بين المسببات، هذا بخلاف عوامل الحياة اليومية مثل التلوث والضغط النفسي العصبي.


ولفت إلى أن تفاعل تلك العوامل جميعاً بعضها مع بعض هو السبب الحقيقي في الإصابة بالأمراض المزمنة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فحص

النتائج واعدة .. اختبار دم يكشف 50 نوعا من السرطان

علاج-الاكتئاب-بالاعشاب3

أعشاب طبيعية لعلاج الاكتئاب

التلوث مسبب رئيسي للجيوب الأنفية

نصائح بسيطة للوقاية من الجيوب الأنفية في الخريف

1663149622054134600

علامات تشير إلى أن دورتك الدموية سيئة

نقص-فيتامين-د-قد-يسبب-الأرق-1650815088280

هل الأرق من أعراض نقص فيتامين د؟

2022_4_17_12_54_44_131

أغذية تؤثر سلبا على مفعول الأدوية

أخبار متعلقة
امراض الاعصاب تسبب الام المفاصل

كيف تساعدك السباحة في السيطرة على آلام المفاصل

Doc-P-857004-637655590743686326

أيهما أكثر فائدة.. العنب الداكن أم الفاتح؟

Health-Education-Course-Image1

دراسة تكشف أثر أن تكون شخصا جيدا على صحتك!

download

دراسة.. نصف وفيات السرطان يمكن تجنبها