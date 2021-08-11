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الأربعاء، 11-08-2021 04:08 م

كيف يمكنك اختيار أفضل حليب صناعي للرضع؟

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الوكيل الإخباري - عندما يقرر الأهل إدخال الرضاعة الصناعية لغذاء الطفل، ستدور في أذهانهم اسئلة عديدة حول أفضل حليب صناعي، مغذي يكسب طفلهم الوزن ولا يسبب المغص أو النفخة. وقد يبادر بعضهم بسؤال عائلات أخرى حول نوعية حليب جيدة تمت تجربتها وأثبتت فعاليتها.

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الأنواع الرئيسية لحليب الأطفال الصناعي


1- التركيبة المعتمدة على حليب البقر، والذي تم تعديله ليشابه حليب الأم. وهذا يعطي التركيبة التوازن الصحيح من العناصر الغذائية، ويجعلها أسهل للهضم ويتقبل معظم الرضع تركيبة حليب الأبقار بشكلٍ جيدٍ، ولكن بعضهم مثل أولئك الذين يعانون من حساسية ضد البروتينات الموجودة في حليب البقر بحاجة إلى أنواع أخرى من حليب الأطفال.

2- التركيبة المعتمدة على الصويا، إذا كنت تريدين استبعاد البروتينات الحيوانية من نظام طفلك الغذائي، كما قد تكون هذه التركيبات خيارًا مناسبا للأطفال الذين يعانون من عدم القدرة على تحمل حليب البقر أو اللاكتوز أو الحساسية ضد أحدهما. 

3- تركيبة البروتين المتحلل جزئيًا أو كليًا وتستهدف هذهِ التركيبة الرضع الذين ليس لديهم القدرة على تحمل التركيبات المعتمدة على حليب البقر أو الصويا وتعد التركيبات البروتينية المتحللة بشكلٍ كاملٍ خيارًا مناسبًا للأطفال الذين يعانون من حساسية ضد البروتين.

 

ما هي الأشكال المتوفرة لتركيبات حليب الأطفال الصناعي
- تركيبة المسحوق، وهي الأقل تكلفة، ويجب خلط كل ملعقة من تركيبة المسحوق بالماء.
- تركيبة السائل المركز، ويجب خلط كل ملعقة من هذا النوع أيضًا بالماء.
- التركيبة الجاهزة للاستخدام الفوري وهي التركيبة الأكثر راحة من بين الأشكال الثلاثة فلا حاجة لخلطها بالماء وهي أيضًا التركيبة الأكثر تكلفة. 


هل من المهم شراء حليب الأطفال المدعم بالحديد

نعم. يحتاج طفلك الحديد لينمو وخاصة أثناء فترة الرضاعة، وفي حال لم تكوني ترضعين طفلك طبيعيًا، فإن استخدام التركيبات المدعمة بالحديد هي أسهل طريقة لتوفير هذه العناصر الغذائية الأساسية.

 

إلى متى يجب على الطفل أن يستمر بشرب حليب الأطفال
يوصى باستخدام حليب الأطفال عمومًا حتى السنة الأولى من العمر، يليه الحليب كامل الدسم حتى عمر السنتين، ولكن يفضل أن تستشيري طبيب طفلك للحصول على الإرشادات لا يكون الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم مناسبًا عادة قبل سن الثانية من العمر، لأنه لا يحوي ما يكفي من السعرات الحرارية أو الدهون لتعزيز النمو المبكر.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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