دوار الحركة لدى الأطفال أنواعه ووسائل علاجه

الوكيل الإخباري - دوار الحركة هو حالة شائعة جدا، خاصة عند الأطفال. لكن، الأسباب ورائه غير مفهومة بصورة كلية، حيث لا يعرف الخبراء سبب إصابة بعض الأطفال بدوار الحركة والبعض الآخر لا.

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* أعراض دوار الحركة أو السيارة عند الأطفال

يبدأ دوار الحركة عادةً بشعور غامض باضطراب في المعدة (غثيان)، وتعرق، وإرهاق، وفقدان الشهية. هذا عادة ما يتطور إلى القيء. قد لا يكون الطفل الصغير قادرًا على وصف الغثيان، لكنه سيظهر ذلك من خلال الشحوب والقلق والتثاؤب والبكاء، لاحقًا سيفقد الاهتمام بالطعام (حتى الأطعمة المفضلة لديه) ثم يتقيأ.



* كيف تمنع حدوث دوار السيارة عند الأطفال؟



1- محاولة ترفيه الأطفال وتشتيت الانتباه لما يدور خارج السيارة

شجع طفلك على البحث عن الأشياء خارج السيارة وعدم التركيز على الكتب أو الألعاب أو الأفلام، وإذا غفا طفلك، فإن التنقل أثناء وقت النوم قد يساعد في ذلك.



2- السفر أثناء أوقات النوم

إذا كانت رحلتك على الطريق تتعلق بالوصول إلى وجهة أكثر من النظر إلى المعالم السياحية على طول الطريق، فابدأ السفر وقت النوم، أي في وقت متأخر من الليل، أو في وقت مبكر جدًا من الصباح أو في أوقات القيلولة المعتادة لأطفالك حتى يناموا لجزء كبير من رحلة قصيرة.



3- انتبه لما يتناوله طفلك قبل وأثناء الرحلة

امتنع عن إعطاء طفلك الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الوجبات كبيرة الحجم قبل أو أثناء الانتقال بالسيارة مباشرةً. وإذا كان وقت الانتقال بالسيارة قصيراً، فاترك الطعام بشكل كامل. أما إذا كان وقت الرحلة طويلاً أو إذا احتاج طفلك إلى تناول الطعام، فقم بإعطائه وجبة خفيفة صغيرة وغير حارة، مثل المقرمشات الجافة ومشروب صغير الحجم، وذلك قبل وقت الانطلاق.



4- جرب حلوى الزنجبيل

يقال إن حلوى الزنجبيل الصلبة توفر بعض الراحة من الغثيان المرتبط بدوار الحركة على الرغم من أن الأبحاث لم تظهر فائدة واضحة.



5- افتح النوافذ

غالبًا ما يمكن للهواء النقي أن يقي من دوار السيارة إذا بدأ الشخص يشعر بالمرض. حتى مجرد فتح نافذة أو فتحة سقف صغيرة ممكن أن يوفر هواء كافٍ لتهدئة الغثيان. وقد ترغب أيضًا في إخراج معطرات الجو من السيارة قبل رحلتك، حيث يمكن أن تسبب الروائح حساسية تؤدي إلى الشعور بالمرض أيضًا.



6- وفر وسائل التشتيت

إذا كان طفلك أكثر عرضة للشعور بدوار السيارة، فجرب تشتيت انتباهه أثناء الرحلة عن طريق التحدث معه أو الاستماع إلى الموسيقى أو غناء بعض الأغاني.



7- استعن بالأدوية

إذا كنت تخطط لرحلة طويلة بالسيارة، فاسأل طبيب طفلك عن الأدوية المُباعة دون وصفة طبية لمنع الإصابة بدوار السيارة. وقد تم اعتماد دواء ديمينهيدرينات (Dramamine) للأطفال بدءً من عمر عامين وأكبر.

المصدر - صحتك







