الثلاثاء 03-08-2021
الوكيل الاخباري

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري

سند .. خدمة حكومية جديدة للمواطنين

استطلاع الوكيل : عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية سبب دخول المملكة بموجة ثالثة

مركز الفلك الدولي يكشف موعد رأس السنة الهجرية

هيئة الاتصالات : خطأ عرضي سبب انقطاع إحدى شبكات الاتصال فجرا

دودين يزور مجموعة الراية الإعلامية - صور

181 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

بعد وفاة بمشاجرة في النعيمة.. إجلاء عشرات الأسر

آخر موعد لاستلام الحبوب للموسم الحالي 12 آب

أبناء الشهداء والأسرى في فلسطين يحصدون التفوق - صور

الثلاثاء، 03-08-2021 03:20 م

دوار الحركة لدى الأطفال أنواعه ووسائل علاجه

190217081457739_دوار-الحركة


الوكيل الإخباري - دوار الحركة هو حالة شائعة جدا، خاصة عند الأطفال. لكن، الأسباب ورائه غير مفهومة بصورة كلية، حيث لا يعرف الخبراء سبب إصابة بعض الأطفال بدوار الحركة والبعض الآخر لا.

اضافة اعلان

 

* أعراض دوار الحركة أو السيارة عند الأطفال
يبدأ دوار الحركة عادةً بشعور غامض باضطراب في المعدة (غثيان)، وتعرق، وإرهاق، وفقدان الشهية. هذا عادة ما يتطور إلى القيء. قد لا يكون الطفل الصغير قادرًا على وصف الغثيان، لكنه سيظهر ذلك من خلال الشحوب والقلق والتثاؤب والبكاء، لاحقًا سيفقد الاهتمام بالطعام (حتى الأطعمة المفضلة لديه) ثم يتقيأ. 

 


* كيف تمنع حدوث دوار السيارة عند الأطفال؟


1- محاولة ترفيه الأطفال وتشتيت الانتباه لما يدور خارج السيارة
شجع طفلك على البحث عن الأشياء خارج السيارة وعدم التركيز على الكتب أو الألعاب أو الأفلام، وإذا غفا طفلك، فإن التنقل أثناء وقت النوم قد يساعد في ذلك.


2- السفر أثناء أوقات النوم
إذا كانت رحلتك على الطريق تتعلق بالوصول إلى وجهة أكثر من النظر إلى المعالم السياحية على طول الطريق، فابدأ السفر وقت النوم، أي في وقت متأخر من الليل، أو في وقت مبكر جدًا من الصباح أو في أوقات القيلولة المعتادة لأطفالك حتى يناموا لجزء كبير من رحلة قصيرة.

3- انتبه لما يتناوله طفلك قبل وأثناء الرحلة
امتنع عن إعطاء طفلك الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الوجبات كبيرة الحجم قبل أو أثناء الانتقال بالسيارة مباشرةً. وإذا كان وقت الانتقال بالسيارة قصيراً، فاترك الطعام بشكل كامل. أما إذا كان وقت الرحلة طويلاً أو إذا احتاج طفلك إلى تناول الطعام، فقم بإعطائه وجبة خفيفة صغيرة وغير حارة، مثل المقرمشات الجافة ومشروب صغير الحجم، وذلك قبل وقت الانطلاق.


4- جرب حلوى الزنجبيل
يقال إن حلوى الزنجبيل الصلبة توفر بعض الراحة من الغثيان المرتبط بدوار الحركة على الرغم من أن الأبحاث لم تظهر فائدة واضحة.


5- افتح النوافذ
غالبًا ما يمكن للهواء النقي أن يقي من دوار السيارة إذا بدأ الشخص يشعر بالمرض. حتى مجرد فتح نافذة أو فتحة سقف صغيرة ممكن أن يوفر هواء كافٍ لتهدئة الغثيان. وقد ترغب أيضًا في إخراج معطرات الجو من السيارة قبل رحلتك، حيث يمكن أن تسبب الروائح حساسية تؤدي إلى الشعور بالمرض أيضًا.


6- وفر وسائل التشتيت
إذا كان طفلك أكثر عرضة للشعور بدوار السيارة، فجرب تشتيت انتباهه أثناء الرحلة عن طريق التحدث معه أو الاستماع إلى الموسيقى أو غناء بعض الأغاني.


7- استعن بالأدوية
إذا كنت تخطط لرحلة طويلة بالسيارة، فاسأل طبيب طفلك عن الأدوية المُباعة دون وصفة طبية لمنع الإصابة بدوار السيارة. وقد تم اعتماد دواء ديمينهيدرينات (Dramamine) للأطفال بدءً من عمر عامين وأكبر.

 

المصدر - صحتك 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_19485_730eefaa059-fee4-4439-a158-35600a71b3d8

إجراءات لمنع عدوى الغذاء لمريض السرطان

الم-الساقين-1

أبرز الأمراض الشائعة لألم القدمين بسبب الوقوف

The_navel_of_the_newborn

نصائح للعناية بسرة المولود الجديد

pita

طريقة لتناول الخبز دون زيادة الوزن

The-Importance-of-Iodine-1080x608

أعراض خطيرة يسببها نقص اليود في الجسم

البطيخ

الطريقة الصحية لتناول البطيخ

أخبار متعلقة
مشاكل-الحمل

أكثر المشاكل الصحية بين الرضع وحديثي الولادة

752e9a6a9b

إفراط الأطفال في تناول السكريات يزيد من خطر إصابتهم بأورام الأمعاء

2020_6_8_18_1_8_523

الطرق الصحيحة للتعامل مع اطفال التوحد

l43zmnP7Ws6y

أهمّ النصائح لعلاج مشكلة جفاف الجلد عند الأطفال

201911291149564956

سرطان الكلى عند الأطفال