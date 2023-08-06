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الأحد، 06-08-2023 12:38 م

لخفض الكوليسترول الضار ..اضف هذا المكون الى طعامك

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الوكيل الإخباري- الكوليسترول هو شكل من أشكال الدهون الموجودة في خلايا الجسم، واعتمادًا على نوع الكوليسترول، يمكن أن يكون مفيدًا أو ضارًا، وكشفت دراسات أن أحد المشروبات الساخنة يخفض مستويات الكوليسترول غير الصحي بنسبة 17%، ألا وهو مشروب الزنجبيل.

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والزنجبيل هو نبات ينشأ في جنوب شرق آسيا و من أصح وأشهر أنواع التوابل المستخدمة في الطبخ، ويمكن تناوله بعدة طرق بما في ذلك مسحوق أو عصير أو في الشاي. والزنجبيل بأي شكل من الأشكال له عدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك خفض الكوليسترول الضار.


وبحسب تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، كشفت دراسة أجريت في عام 2018 على أكثر من 60 شخصاً يعانون من فرط شحميات الدم، وهي حالة تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، أن أولئك الذين تناولوا خمسة جرامات من مسحوق الزنجبيل كل يوم شهدوا انخفاضًا في مستويات الكوليسترول الضار  بأكثر من 17 بالمائة.


وهناك فوائد أخرى لاستهلاك الزنجبيل في الطعام أو الشراب بخلاف خفض الكوليسترول، فقد خلصت مراجعة علمية أجريت عام 2014 إلى أنه يمكن اعتبار الزنجبيل جزءًا من علاج التهاب المفاصل العظمي، وذكرت دراسة أجريت قبل ذلك بثلاث سنوات في عام 2011 أن الزنجبيل جنبًا إلى جنب مع المستكة والقرفة وزيت السمسم يمكن أن يقلل من الصلابة والألم لدى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام في ركبهم.


ويوصى بأن أفضل طريقة لمعرفة مدى فعالية الزنجبيل على المستوى الفردي هي من خلال التشاور مع طبيبك.

 

الامارات اليوم


 




 

 


 

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