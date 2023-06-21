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الأربعاء، 21-06-2023 03:49 م

"لدغة القراد" تهدد طفلك بهذا المرض الخطير

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الوكيل الإخباري- قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الأطفال أكثر عُرضة للدغات حشرة القُراد، بسبب اللعب واللهو في الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، والتي تنتشر بها هذه الحشرة خلال فصل الصيف.

وأوضحت الرابطة أن لدغة حشرة القراد قد تصيب الأطفال بداء لايم (Lyme Disease)، وهو مرض خطير تسببه بكتيريا "البوريليا"، وقد تؤدي إلى مشاكل صحية جسيمة مثل أضرار في الأعصاب وشلل في عضلات الوجه، واضطرابات في عضلة القلب.

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لذا يجب استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بداء لايم، والذي تتمثل أعراضه في احمرار موضع اللدغة، والذي يأخذ في الاتساع حتى يصل قطره إلى 20 سم، بالإضافة إلى الحمى وآلام المفاصل وآلام العضلات والتهاب ملتحمة العين، ومتاعب الجهاز الهضمي والصداع والضعف العام.

 


وأشارت الرابطة الألمانية إلى أنه يتم علاج داء لايم بواسطة المضادات الحيوية.

 

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