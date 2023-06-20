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الثلاثاء، 20-06-2023 12:48 م

طرق تحسين شهية الطفل الأقل من الوزن

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الوكيل الإخباري- على الرغم من انخفاض معدل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال على مر السنين، إلا أنه لا يزال يمثل مشكلة لحوالي 3.5% من أطفال الدول ذات الدخل المرتفع.

ويعتبر الطفل أقل من الوزن المطلوب إذا كان وزنه أقل بنسبة 5% من متوسط الوزن بالنسبة لسنه وجنسه، وهو تقييم يقوم به الأطباء، لأن النحافة تختلف عن نقص معدل الوزن، وفق "ليفينغ سترونغ".

ولمساعدة الطفل في هذه الحالة، ينبغي فحص العوامل الصحية، مثل مرض التهاب الأمعاء، أو مشاكل الجهاز الهضمي والتي تؤدي إلى عدم تحمّل أطعمة معينة، أو الاضطرابات الهضمية التي تسبب رد فعل ضد الغلوتين مثلاً.

فإذا كان تقييم الطبيب هو عدم وجود سبب يمنع الطفل من تناول الطعام، يمكنك تحفيز شهيته أولاً عن طريق زيادة التمارين وفترات اللعب والنشاط البدني.

ويحتاج الطفل 60 دقيقة أو أكثر يومياً من اللعب، ويساعد ركوب الدراجات وممارسة الألعاب الرياضية على استهلاك المزيد من الطاقة، وتحسين شهية الطعام.

كذلك يسهم تقديم الأطعمة التي يقبل عليها الطفل، أو تحسين المذاق وطريقة تقديم الطعام، إذا كان لا يشتهي الأطعمة الصحية الأقل جاذبية.

وتوجد أطعمة عالية السعرات وتوفر قيمة غذائية جيدة، مثل زبدة الفول السوداني، وزبدة اللوز، ويمكن تقديمهما مع الفواكه، وبالمثل المقرمشات المصنوعة من القمح الكامل، وخليط "سموثي" من الحليب كامل الدسم، واللبن الزبادي المضاف إليه فواكه.

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