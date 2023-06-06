دراسة : هذه الممارسة تؤخر قصر النظر لدى الطفل

الوكيل الإخباري- أفادت دراسة أجراها باحثون في جامعة هونغ كونغ الصينية بأن الاستخدام الليلي لقطرات الأتروبين منخفضة الجرعة عند الأطفال قد يؤخر، أو حتى يمنع ظهور قصر النظر لاحقاً.



ويعتبر انتشار قصر النظر عند الأطفال أعلى في دول شرق آسيا، وهو آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050 سيصاب حوالي 50% من سكان العالم بقصر النظر.



وبحسب موقع "مديكال نيوز توداي"، استخدم الباحثون بيانات من تجربة الأتروبين منخفض التركيز للوقاية من قصر النظر، وهي تجربة عشوائية خاضعة للتحكم.



وتلقى 474 طفلاً قطرة عين ليلاً في كلتا العينين على مدار عامين. وعقدت جلسة المتابعة النهائية في يونيو (حزيران) 2022.



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وتراوح عمر الأطفال بين 4 و9 سنوات، وكانوا يعانون من شلل كروي مكافئ بين +1.00 و 0.00 د، والاستجماتيزم أقل من (-1.00) د.



وتلقت مجموعة منهم قطرات للعين تتكون من 0.05% أتروبين. وتلقت أخرى قطرة للعين تتكون من .01% أتروبين. والمجموعة الثالثة تلقت قطرات دواء وهمي.



وكانت الحساسية للضوء الساطع التأثير الضار الأكثر شيوعاً. وأبلغ عن ذلك 15 مشاركاً في المجموعة التي تلقت 0.5% قطرات أتروبين، و23 مشاركاً في المجموعة التي تلقت جرعة أقل، و14 مشاركاً في مجموعة الدواء الوهمي.



وبعد عامين، كان معدل الإصابة بقصر النظر التراكمي 28% في مجموعة الأطفال الذين تلقوا 0.5% قطرات أتروبين، وحوالي 46% في المجموعة التي تلقت 0.01% قطرات أتروبين و53% في مجموعة الدواء الوهمي.



وبلغت نسبة المشاركين الذين عانوا من زيادة في قصر النظر بعد عامين 25% لمجموعة الأتروبين0.5%، و45% لمجموعة الأتروبين 0.01، وحوالي 54% لمجموعة الدواء الوهمي.

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