لصحة قلبك.. احرص على تناول هذه الأطعمة

الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة القلب الألمانية إن بعض العناصر الغذائية تتمتع بأهمية كبيرة لصحة القلب، على رأسها الأحماض الدهنية أوميغا 3، حيث إنها تقي من تصلب الشرايين وعواقبه المتمثلة في الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.



وأوضحت المؤسسة أن المصادر الغذائية لأوميغا 3 تتمثل في الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والرنجة، مشيرة إلى أنه من الأفضل تناول الأسماك بمعدل مرتين في الأسبوع.

اضافة اعلان



وتشمل مصادر أوميغا 3 أيضًا اللوز، والجوز، وزيت بذور اللفت، وزيت الكتان.



حمض الفوليك

وأضافت المؤسسة أن حمض الفوليك (فيتامين B9) يقي أيضًا من الإصابة بتصلب الشرايين، وتتمثل مصادره الغذائية في الخضروات الخضراء مثل السبانخ والبروكلي.



وتساعد مضادات الأكسدة، خاصة مركبات الفلافونويد، في الوقاية من تصلب الشرايين، وتتمثل مصادرها الغذائية في التوت، لا سيما التوت الأزرق.



الألياف الغذائية

وتتمتع الألياف الغذائية بأهمية كبيرة لصحة القلب، وذلك بفضل تأثيرها الإيجابي على مستوى الكوليسترول بالدم.



وتتمثل مصادر الألياف الغذائية في الحبوب والبقوليات، مثل الفول، والبازلاء، والعدس، والشوفان.



وإلى جانب التغذية الصحية، يمكن أيضًا الحفاظ على صحة القلب، من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين والخمر.



24