لعُشاقها .. أسرار تخزين القهوة للحفاظ على الرائحة والمذاق

الوكيل الاخباري - يعتبر مشروب القهوة من أكثر المشروبات الساخنة انتشارا حول العالم، بالإضافة إلى الشاي، ويخصص عشاق القهوة لحظات أو أوقات خاصة لشربها بما ينسجم مع مخطط حياتهم اليومي، بسبب وجود مادة الكافيين التي من شأنها أن تساعد على تخطي ضغوط الحياة أو العمل.



وبالرغم من الشهرة الواسعة لهذا المشروب، إلا أن الكثيرين لا يعرفون الطرق الصحيحة التي يمكن من خلالها تخزين هذا المشروب، حيث تعتبر القهوة المطحونة، من المواد القابلة للتلف بسبب سوء التخزين، بالإضافة إلى أنها تتأثر بالرطوبة ويمكن أن يسبب وجود أطعمة أو مواد أخرى بجانبها إلى تغير مذاقها بشكل كبير.

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وتحدثت خبيرة التغذية الروسية واختصاصية القهوة يوليا زايتسيفا، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أشارت فيه إلى وجود عدة طرق من شأنها الحفاظ على رائحة ومذاق القهوة في المنزل.



وأشارت الخبيرة إلى أن وضع حبوب البن غير المطحونة مع بعض حبات الفاصولياء الخضراء ضمن إناء واحد، من شأنه الحفاظ على جودة البن لمدة 10 سنوات.



ونوهت الخبيرة إلى أن البن يفضل أن يطحن قبل عملية الطهي بشكل مباشر، خلال اقتناء ماكينة طحن البن الصغيرة، حيث تحافظ حبيبات البن على جودة القهوة ونكهتها في داخلها.



وشددت الخبيرة على ضرورة استخدام العلب ذات الصمام المحكم في الأعلى (الإغلاق المحكم) ، حيث لا يدخل الضوء والهواء.



وأكدت الخبيرة أن الضوء والهواء يعتبران "المدمران الرئيسيان" بالنسبة لمذاق وجودة القهوة.

المصدر : سبوتنك









