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الخميس، 11-03-2021 12:15 م

للاستيقاظ دون الشعور بالتعب.. تجنب هذه العادات السيئة!

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الوكيل الاخباري - يعتبر الاستيقاظ في الصباح من المهمات الصعبة التي لا يحب الكثيرون القيام بها. وغالباً ما يستيقظ معظم الأشخاص وهم يشعرون بالتعب وعدم الرغبة في النهوض من السرير.

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ورغم هذا، يبدو أنه يمكن اتباع بعض النصائح التي تجعل عملية الاستيقاظ سهلة، وأبرزها التخلّي عن بعض العادات السيئة التي تؤثر في نوعية النوم وعدد ساعاته.

 

ومن هذه العادات:

- ممارسة التمارين الرياضية قبل النوم بوقت قليل جداً. فهذا يحفّز الجسم على إفراز بعض الهرمونات التي تؤدي إلى اليقظة.

ولهذا السبب من المهم جداً عدم القيام بأي نشاط بدني مكثف قبل موعد الخلود إلى النوم بـ3 ساعات على الأقل.

 

- عدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة أو المشروبات الغازية أو الشاي بعد وجبة العشاء أو أثناءها.


- النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات، وهو ما يمكن تحديده بحسب موعد الاستيقاظ.

- عدم القراءة لأكثر من 10 دقائق قبل النوم، لأن هذا ينبّه الدماغ ويبقيه يقظاً.

 

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