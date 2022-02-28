للمشي على رؤوس الأصابع فوائد عديدة.. هذه أبرزها

الوكيل الإخباري - أكدت الطبيبة الروسية، يوليا بيلوسليودوفا؛ وجود فوائد عديدة للمشي على رؤوس أصابع القدمين، وقالت إن ممارسة هذا الأمر يوميًا يساعد على حرق الدهون، وتقوية العضلات.

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وبررت الأمر بقدرة المشي على رؤوس الأصابع على تشغيل العضلات بفعالية أعلى قبل التدريب، وتحفيز الأنسجة الضامة والمستقبلات العصبية الموجودة في القدم.



وأشارت يوليا إلى وجود العديد من المستقبلات العصبية على جلد القدم، والتي تحتاج لاهتمام خاص لكي تعمل بفعالية، وأوضحت دور المشي على رؤوس أصابع القدمين في تنشيط القدم، وزيادة نشاط عضلات الساقين والظهر.



وقالت يوليا إن المشي على رؤوس الأصابع يساعد على إنقاص الوزن؛ لأنه يحتاج لطاقة أكبر من المشي العادي.



ودعت الخبيرة الروسية لممارسة التمرين بحذر وتجنب الضغط على القدمين لفترة طويلة أثناء ممارسته.

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