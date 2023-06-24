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السبت، 24-06-2023 03:02 م

للوقاية من تصلب الشرايين .. تناول هذه الخضراوات !

فوائد_الخضروات-الصحية


الوكيل الإخباري- وجد باحثون في جامعة أوبيرتا دي كاتالونيا أن ارتفاع مستوى الكاروتين في الدم يرتبط بانخفاض درجة تصلب الشرايين، وبالتالي تقليل المخاطر على القلب.

ووفق "نيوز مديكال"، شارك في الدراسة 200 شخص أعمارهم بين 50 و70 عاماً، وخضعوا لفحوصات للدم، وتصوير الشرايين بالموجات فوق الصوتية.

وأظهرت النتائج أنه كلما زاد تركيز الكاروتين في الدم قل عبء تصلب الشرايين، خاصة عند النساء.

وتوجد الكاروتينات في الفواكه والخضروات زاهية الألوان، الصفراء والبرتقالية والحمراء والخضراء، مثل الجزر والمانجو والبطاطا الحلوة والشمّام والفلفل والبابايا والمشمش والقرع والبروكلي والخس والسبانخ والطماطم.

ويحدث تصلب الشرايين نتيجة تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية مشكلة جلطات تعيق وصول الدم إلى القلب أو الدماغ.

ودعت النتائج إلى اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات الملونة لخفض مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية. 

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