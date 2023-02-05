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الأحد، 05-02-2023 01:34 م

لماذا ارتفعت معدلات إصابة الشباب بالسرطان؟

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الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤخرًا معدلات الإصابة بالسرطانات على اختلاف أنواعها بين الشباب على مستوى العالم، وهو ما تكشف عن الفحوصات وطرق التشخيص المختلفة، فما السبب؟

نستعرص في السطور التالية، أسباب ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بين الشباب وطرق الوقاية، حسبما نشر موقع "Cancer center".

أنواع السرطانات الأكثر شيوعًا بين الشباب 

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-سرطان الثدي.
-سرطان القولون والمستقيم.
-سرطان المريء.
-سرطان المرارة.
-سرطان الكبد.
--سرطان الكلى.
-سرطان البنكرياس.
--سرطان المعدة.
-سرطان الغدة الدرقية.
-سرطان البروستاتا.
-سرطان الرأس والرقبة.
-سرطان بطانة الرحم.
-سرطان القناة الصفراوية.
-سرطان الميلانوما المتعددة.


لماذا ترتفع إصابات الشباب بالسرطان؟
منذ منتطف القرن العشرين، وباتت التغيرات غير الصحية تؤثر على أجسامنا، ومن بينها النظام الغذائي ونمط الحياة والسمنة والبيئة المحيطة والميكروبيوم، وكل هذا يطال الشباب في مرحلة مبكرة من حياتهم.


وأشارت الدراسات إلى أن زيادة الإصابات بالسرطان في سن مبكرة صارت جزءًا من ارتفاع أعداد الحالات المصابة بالأمراض المزمنة في هذه المرحلة العمرية الأقل من 50 عامًا.


وهذا يعني أن فئة كبيرة من الشباب يتناول وجبات غير صحية تشمل الأطعمة المصنعة والسكريات والمقليات، ولا يهتمون بممارسة الرياضة والحركة، ولا يحرصون على النوم الكافي والعميق، كما يميلون إلى تدخين السجائر، ويعانون من زيادة الوزن والسمنة، ويتعرضون للسموم البيئية المحيطة بهم باستمرار، وعادة ما تستبدل الأمهات الجدد الرضاعة الطبيعية بالحليب الصناعي للأطفال، وكل هذا يساهم في زيادة فرص الإصابة بالسرطانات باختلاف أنواعها في سن مبكرة، باعتبار ذلك عوامل خطر رئيسية يمكن التحكم بها بصرف النظر عن العوامل الجينية.


خطوات لوقاية الشباب من السرطان
1-الحرص على تغيير نمط الحياة اليومي غير الصحي.
2-تجنب السموم البيئية المحيطة قدر الإمكان.
3-الحرص على النشاط والحركة أغلب أيام الأسبوع.
4-تناول الأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات، والتقليل من اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة.
5- التأكد من التمتع بوزن صحي ومثالي، بحيث لا يتعدى مؤشر كتلة الجسم 30.
6-الإقلاع نهائيًا عن التدخين، لأنه يؤثر على الرئتين والجهاز الهضمي والدورة الدموية.
7-تلقي تطعيم ضد فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد الوبائي بي، لأنهما يزيدان فرص الإصابة بالسرطان

 

الكونسلتو الطبي

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