لماذا تصعب مقاومة الحلويات؟

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الخميس، 23-03-2023 11:27 ص

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الوكيل الإخباري- أظهر باحثون في معهد ماكس بلانك لأبحاث الأيض في كولونيا، بالتعاون مع جامعة ييل، أن الأطعمة الغنية بالدهون والسكر تغير دماغنا، حتى لو أكلنا كميات صغيرة منها بانتظام، فإن الدماغ يتعلم تفضيلها.

ولاختبار هذه الفرضية، قام الباحثون بإعطاء مجموعة من المتطوعين حلوى صغيرة تحتوي على الكثير من الدهون والسكر يومياً لمدة 8 أسابيع، إضافة إلى نظامهم الغذائي العادي. وتلقت المجموعة الأخرى حلوى تحتوي على نفس العدد من السعرات الحرارية، ولكن تحتوي على دهون أقل. وتم قياس نشاط دماغ المتطوع قبل وأثناء الأسابيع
الـ8.

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وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، زادت استجابة الدماغ للأطعمة الغنية بالدهون والسكر بشكل كبير في المجموعة التي تناولت البودنج عالي السكر والدهون بعد 8 أسابيع. وأدى هذا إلى تنشيط نظام الدوبامين، وهي المنطقة في الدماغ المسؤولة عن التحفيز والمكافأة.


وقال مارك تيتجمير المشرف على الدراسة: "أظهرت قياساتنا أن الدماغ يعيد توصيل نفسه من خلال استهلاك الدهون والسكريات، ويتعلم اللاوعي تفضيل الطعام المكافئ. ومن خلال هذه التغييرات في الدماغ، سنفضل دائماً دون وعي هذه النوعية من الأطعمة".


ولم يكتسب المشاركون في التجربة وزناً زائداً، وعلى الرغم من ذلك تثبت الدراسة أن تفضيل أطعمة معينة ليس فطرياً، وأنه يتطور نتيجة العادات الغذائية.
وقال تيتجمير: "يتم إجراء اتصالات جديدة في الدماغ، ولا تتحلل بهذه السرعة. فبعد كل شيء، بمجرد أن تتعلم شيئاً ما، فإنك لا تنساه بهذه السرعة".

 

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