لماذا تنتشر السكتة القلبية لدى الشباب؟ وكيفية الوقاية منها

الوكيل الإخباري - باتت السكتات القلبية شائعة بشكل ملحوظ بين الشباب في وقتنا الحالي، مما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذه المشكلة الصحية القاتلة، في هذه المرحلة العمرية المبكرة.



فيما يلي أهم الأسباب المحتملة للسكتة القلبية عند الشباب :



اعتلال عضلة القلب الضخامي

يُعد اعتلال عضلة القلب الضخامي، مرضاً محيراً، يؤدي إلى زيادة سُمك عضلة القلب.

اضافة اعلان

تشوهات الشريان التاجي

في بعض الحالات، يولد بعض الأفراد بشرايين تاجية غير متصلة، مما يؤدي إلى ضعف إمدادات الدم أثناء المجهود البدني.



متلازمة QT الطويلة الأمد

وهي اضطراب وراثي في إيقاع القلب، يؤدي إلى دقات قلب سريعة وغير منتظمة.



متلازمة بروجادا

وهي شذوذ وراثي يعطل الإيقاع الطبيعي للقلب.

عوامل نمط الحياة

التدخين والمخدرات ، جميعها تمثل عادات تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة لدى الشباب.



أمراض القلب

يكون خطر الإصابة بالسكتة القلبية أعلى لدى المصابين بأمراض القلب، وخاصة أولئك الذين لديهم تاريخ من النوبات القلبية، أو قصور القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب.



التمرين

التمرينات الرياضية المكثفة التي تدفع القلب إلى ما هو أبعد من نطاقه الهوائي، حيث تزيد خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة لدى المراهقين والشباب.

مشكلات صحية أخرى

تعد أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجي من المشكلات الصحية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة لدى الشباب.

كيف يمكن التقليل من حدوث السكتة القلبية عند الشباب؟



1 - الالتزام بنظام غذائي صحي، والذي يتضمن تناول الخضروات، والفواكة، والحبوب، وتجنب الإكثار من السكريات واللحوم الحمراء.

2- التوقف عن التدخين وتجنب التدخين السلبي.

3- ممارسة الرياضة بانتظام.

4 - التقليل من الإجهاد.

5 - الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم وقراءة ضغط الدم ضمن مستوياتها الطبيعية.

6- الحفاظ على الوزن ضمن معدلاته الطبيعية.

24

اظهار أخبار متعلقة

