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الإثنين، 29-04-2024 01:43 م

أسباب ألم البطن والظهر معا

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الوكيل الإخباري - يشكو البعض من ألم في أسفل الظهر والبطن معًا، مما قد يسبب لهم إزعاجًا كبيرًا ويؤثر على حياتهم اليومية، بينما قد تكون بعض أسباب هذا الألم بسيطة وسهلة العلاج، إلا أن بعضها الآخر قد يكون أكثر خطورة ويستدعي عناية طبية فورية.

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أسباب ألم البطن والظهر معا


الأمراض الهضمية
- التهاب القولون العصبي: من أكثر الأمراض شيوعًا، ويسبب ألمًا وتشنجات في البطن، مع تغيرات في حركة الأمعاء.
- القرحة الهضمية: تحدث نتيجة تآكل في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وقد تسبب حرقة المعدة وألم أسفل البطن والظهر.
- الداء البطني: ردة فعل مناعية تجاه بروتين الجلوتين، تسبب ألم في البطن، قد يؤثر على الظهر بالإضافة إلى الإنتفاخ والإسهال.
- التهاب الرتج: التهاب في جيوب صغيرة في جدار القولون، يسبب ألمًا في أسفل البطن والجانب الأيسر والظهر.

 

الأمراض النسائية
- أمراض الحوض الالتهابية: التهابات تصيب الأعضاء التناسلية الأنثوية، مثل: قرحة الرحم، والتهاب المبايض، وتسبب ألمًا في أسفل البطن والظهر.
- انتباذ بطانة الرحم: نمو نسيج بطانة الرحم خارج الرحم، مما يسبب ألمًا شديدًا خلال فترة الدورة الشهرية أسفل الظهر والبطن معًا.
- الأورام الليفية: أورام حميدة تنمو في جدار الرحم، تسبب ألم في أسفل البطن والظهر.


مشكلات المسالك البولية
- التهاب المسالك البولية: عدوى تصيب المثانة أو الكلى، تسبب ألمًا في أسفل الظهر والبطن، مع حرقان عند التبول.
- حصى الكلى: رواسب صلبة تتكون في الكلى، تسبب ألم شديد أسفل البطن والظهر والجانب، مع غثيان وقيء.


الالتهابات
- التهاب المفاصل: التهاب في مفاصل العمود الفقري، يسبب ألمًا في أسفل الظهر.
- التهاب المفاصل الروماتويدي: مرض مناعي ذاتي يصيب المفاصل، ويسبب ألم وتيبس في الصباح الباكر.


الأسباب النفسية
- التوتر والقلق: يسببان تقلصات عضلية في البطن والظهر، مما يؤدي إلى الشعور بالألم.
- الاكتئاب: قد يؤدي إلى تغيرات في وظائف الجهاز الهضمي، مما يسبب ألمًا في البطن.

 

 

الكونسلتو 

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