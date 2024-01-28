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الأحد، 28-01-2024 12:38 م

لماذا نشعر بمرارة الفم عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا؟

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الوكيل الإخباري - مع دخول فصل الشتاء وتغيرات الطقس وسقوط الأمطار وهبوب الرياح المصحوبة بحبات البرد، تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، نظرًا لتأثير الطقس على الجسم.

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وينجم عن الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، أعراض مزعجة، منها تكسير الجسم وانسداد الشهية، والتعب العام وشحوب الوجه، والرشح والصداع، ويعد من أبرز الأعراض إزعاجًا هو الشعور بمرارة الفم.


أسباب مرارة الفم عند الإصابة بالبرد
قال الدكتور محمد الصاوي، أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر، إن أسباب الشعور بمرارة في الفم والحلق عند الإصابة بالبرد والإنفلونزا، تتمثل في نزول إفرازات الجيوب الأنفية إلى الفم والحلق، لأنها تلتهب وتتهيج عند الإصابة بالإنفلونزا.


وتابع أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن السبب الثاني هو الإصابة بالحموضة نتيجة تناول أدوية البرد، لافتًا إلى أن هذه الحموضة ترجع للفم عن طريق ارتجاع المريء، مما يتسبب في حدوث مرارة في الفم وفقد حاسة التذوق.


وأضاف الصاوي، أن السبب الثالث هو الشد العصبي الذي يمكنه التسبب في هذا العرض (مرارة الفم) عند الإصابة بالبرد.


طرق التخلص من مرارة الفم نتيجة الإنفلونزا والبرد

أوضح أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، أن طرق التخلص من مرارة الفم تتمثل في تناول الأدوية التي تعالج الحموضة، وهذا يكون بحسب درجتها، وأيضًا الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة، مثل اليانسون والنعناع.

 

الكونسلتو 

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