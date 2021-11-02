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الثلاثاء، 02-11-2021 02:37 م

لماذا يعاني مريض السكر من الحكة وكيف يتخلص منها؟

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الوكيل الإخباري - يؤدي داء السكري إلى العديد من المضاعفات، من بينها الحكة وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Boldsky، أكدت نتائج دراسة علمية أن حوالي 30-70% من مرضى السكر، سواء النوع الأول أو الثاني، يمكن أن يصابوا بمضاعفات مرض السكري الجلدية أو المرتبطة بالجلد في مرحلة ما من حياتهم.

أسباب الحكة

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تشمل بعض أسباب الحكة في مرض السكري ما يلي:

1. النكروبات الليبويدية

إنها حالة جلدية مزمنة نادرة توجد بكثرة لدى مرضى السكر. يصيب "نكروبيوسيس ليبوديكا" "Necrobiosis Lipoidica" أقل من 1% من مرضى السكري وهو أكثر انتشارًا لدى النساء مقارنة بالرجال.

تحدث الحالة غالبًا في المراحل المتأخرة من مرض السكري، مثل العقد الثالث من عمر المصابين بالنوع 1 أو العقد الرابع لمرضى النوع 2. تتمثل النكروبات الليبويدية بشكل رئيسي في الآفات، ويمكن أن تظهر الحكة في المناطق المصابة لدى بعض مرضى السكري.

 

2. اعتلال الأعصاب السكري والمتعدد
تشير هذه الحالات إلى تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي) أو اعتلال الأعصاب المتعدد بسبب مرض السكري غير المنضبط. وتؤدي زيادة مستويات الغلوكوز في الجسم، في معظم الأحوال، إلى إضعاف جدران الأوعية الدموية الصغيرة وتلفها وتسبب مشاكل في مرور الإشارات والأكسجين والمغذيات. ويمكن أن يسبب تلف هذه الأعصاب إلى الإصابة بمشكلات جلدية من بينها الحكة.

3. جفاف الجلد
يعاني حوالي 40% من مرضى السكري من جفاف الجلد، والذي تتراوح أعراضه ما بين تقشر الجلد وخشونته ووصولًا إلى تشققات في الجلد. يعد تلف الأوعية الدموية الصغيرة بسبب ارتفاع الغلوكوز من الأسباب الرئيسية للجفاف. تظهر الحالة في الغالب في القدم.

 

4. الصفرومات
تتميز حالة Xanthomas بوجود نتوءات صغيرة صفراء-حمراء على الجلد وترجع أساسًا إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الجسم. بالنسبة لمرضى السكري، يمكن أن تتسبب المستويات الأصغر من الكوليسترول في حدوث هذه الحالة. توجد الأورام الصفراء المتفجرة في حوالي 1% من مرضى السكري من النوع الأول بينما توجد بنسبة 2% لدى مرضى السكري من النوع 2. كما أنه من بين الأعراض الأولى لمرض السكري. وتكون النتوءات مصحوبة بالحكة.

5. استجابات تحسسية
أظهرت دراسة أن بعض أدوية السكري، مثل الأدوية المثبطة، يمكن أن تحفز الحساسية لدى مرضى السكري وتؤدي لإصابتهم بأعراض مثل الحكة بعد وقت قصير من بداية تناولها. تعتبر آلية الحساسية للدواء مسؤولة عن الحكة. ولكن تختفي الأعراض بعد فترة وجيزة من التوقف عن تناول الأدوية في أغلب الحالات.

6. العدوى
إن مرضى السكري أكثر عرضة للعدوى، وخاصة بالالتهابات الفطرية. تعد حالة نقص المناعة وسوء إدارة الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من بين الأسباب الرئيسية للعدوى. تتسبب الالتهابات المصاحبة لمرض السكري للإصابة بالحكة بشكل رئيسي ويصاحبها الألم.

 

طرق العلاج

 

 • إذا كانت الحكة ناتجة عن جفاف الجلد، يمكن وضع الكريمات المرطبة 3-4 مرات يوميًا، خاصة بعد الاستحمام.

• تجنب الاستحمام بالماء الساخن.
• تجنب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية.
• تجنب المنتجات مثل مزيلات العرق أو الصابون التي يمكن أن تسبب حساسية للبشرة.
• استخدام ملابس ناعمة ولا تسبب تهيجا للجلد.
• تجنب حك مناطق الجلد المصابة.
• بعد الاستحمام، ينبغي التأكد من تجفيف الجلد بشكل صحيح، حتى بين أصابع القدم.
• تجنب أي نوع من إصابة الجلد.
• استشارة الطبيب بشأن الكريمات والمواد الهلامية الموضعية لمنع انتشارها.

 

المصدر - لبنان 24 

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