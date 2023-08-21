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الإثنين، 21-08-2023 10:25 م

لمحبي البطاطا.. 4 أخطاء تقلل من فوائدها

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الوكيل الاخباري- تعد البطاطس من الأطعمة الصحية للإنسان، يرتكب بعض الأشخاص عادات خاطئة عند شرائها وتخزينها وطهيها وتناولها، تقلل من قيمتها الغذائية وتجعل أضرارها تفوق فوائدها.اضافة اعلان


أخطاء عند التعامل مع البطاطس
1- شراء البطاطس دون الانتباه لملمسها
يجب الانتباه لملمس البطاطس عند شرائها، لأن الثمار الرطبة أو الشمعية تظل سليمة عند طهيها، لذلك فهي مناسبة أكثر للشوربة والسلطة.

ولكن إذا كنت ترغب في تناول البطاطس المقلية أو المهروسة أو المخبوزة، عليك اختيار الثمار الجافة، لضمان طراوتها من الداخل بعد الطهي.

2- تخزين البطاطس في الثلاجة
تعتقد بعض النساء أن وضع البطاطس في الثلاجة يحافظ على سلامتها، وهذا غير صحيح، لأن البرودة الشديدة تؤدي إلى تحويل محتواها من النشا إلى سكريات.

لذلك من الضروري تخزين البطاطس في مكان بارد ومظلم وجيد التهوية.

3- التخلص من البطاطس ذات البراعم
تعتاد النساء على التخلص من البطاطس ذات البراعم في صندوق القمامة، ظنًا منهن أن تناولها على هذه الحالة قد يؤثر سلبًا على صحة الجسم، خاصةً إذا ظهرت على سطحها الخارجي بقع خضراء.

ولكن المفاجأة أن هذه البطاطس لا مانع من تناولها، بشرط:

- إزالة البراعم في البداية.

- تقشير الجزء الذي يحتوي على البقعة الخضراء، منعًا للإصابة بالتسمم، بسبب مركب السولانين المسئول عن تغير القشرة لهذا اللون.

4- تقشير البطاطس
لا تقل القشرة الخارجية للبطاطس فائدة عن الثمار ذاتها، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع وتعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الأمراض القلب.

لذا من الأفضل عدم تقشير البطاطس قبل طهيها.

 




 

 


 

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