لعشاق البطاطس .. لا تتناولها بهذه الطريقة !

الوكيل الإخباري- تقدم البطاطس مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الرئيسية، بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم والألياف الغذائية، وعلى الرغم من رغبة الكثير من عشاقها في تناولها مقلية، إلا أن هناك من يفضلون تناولها نيئة.



نستعرض في السطور التالية، تأثير تناول البطاطس النيئة على صحة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Eating well".



هل من الآمن تناول البطاطس النيئة؟

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يعد تناول جزء صغير من البطاطس النيئة من حين لآخر آمنًا، ومن المحتمل أن يدفعك مذاقها النشوي المر إلى تكرار التجربة مجددًا.



وقد يسبب تناول الكثير منها في وقت واحد مشكلة صحية تتمثل في ضائقة معدية معوية، مثل القيء والانتفاخ والإسهال، بسبب النشا المقاوم غير القابل للهضم، ومركبات أخرى مثل الليكتين والسولانين.



ماذا يحدث للجسم إذا تناولت البطاطس النيئة؟



تأثير النشا المقاوم

تحتوي البطاطس النيئة على نسبة عالية من النشا المقاوم، وهو مقاوم للهضم، ولكن يمكن أن تقدم العديد من الفوائد الصحية الأخرى، مثل دعم صحة الأمعاء، وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وإدارة الوزن.



ووفقًا لمراجعة 2022 في مجلة الأطعمة الوظيفية، عندما تتحلل البكتيريا وتخمر النشا المقاوم في البطاطس النيئة، فإنها تشكل غازات وأحماض دهنية قصيرة السلسلة، تساعد على تغذية الخلايا المبطنة للقولون، ومع ذلك، فإن تخمر النشا المقاوم في الأمعاء يمكن أن يسبب انتفاخًا وغازات مزعجة، خاصةً إذا كنت تستهلك الكثير منها في وقت واحد.



تأثير الليكتين

الليكتين الذي تحتوي عليه البطاطس النيئة هو بروتين موجود بشكل طبيعي ويمكن العثور عليه في مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية والحيوانية، ويعرف باسم مضادات التغذية، لأنه يمكن أن يمنع امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، مثل الكالسيوم والحديد.



وقد يؤدي تناول الكثير من الليكتين في وقت واحد من أطعمة مثل البطاطس النيئة أو الحبوب غير المطهية إلى الغثيان واضطراب المعدة والقيء والإسهال، ولحسن الحظ، فإن الطهي يؤدي إلى تدمير الليكتين بسهولة.



والفوائد الصحية لاستهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الليكتين، مثل الحبوب الكاملة والبطاطس، تفوق بكثير أي آثار سلبية محتملة مضادة للمغذيات، كما هو مذكور في مراجعة 2020 في "Nutrients"، ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية أو مشاكل في الجهاز الهضمي التحدث مع الطبيب المختص لمعرفة ما إذا كان ينبغي عليهم تجنب الليكتين.



تأثير السولانين

السولانين هو مادة تحتوي عليها البطاطس النيئة، وقد تسبب التسمم، خاصة عند الأطفال، وعند تناول الكثير من هذا المركب سواء من البطاطس الخضراء أو النيئة، تكون الأعراض خفيفة، مثل القيء والإسهال وآلام البطن، ويمكن أن تشمل أيضًا الصداع والاحمرار والارتباك والحمى.



ولسوء الحظ، لا يقلل الطهي من كمية السولانين في البطاطس، لكن تقشير أي بطاطس بدأت في التحول إلى اللون الأخضر أو نبتت يمكن أن يساعد في تقليل محتوى السولانين.

الكونسلتو الطبي