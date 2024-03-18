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الإثنين، 18-03-2024 01:49 م

لمرضى ارتجاع المريء- نصائح لصيام آمن في رمضان

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الوكيل الإخباري - يعد الارتجاع المريئي أحد الأمراض المزعجة المرتبطة بالجهاز الهضمي، والتي يصاب بها بعض الأشخاص وتسبب لهم مشكلات مزعجة أثناء تناول الطعام وبعده.

ويزداد سوء الحالة خلال شهر رمضان وفترة الصيام، ويتعرض الشخص المصاب للعديد من المشاكل إذا لم يلتزم ببعض النصائح المهمة للصيام الصحي.

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ونستعرض في السطور التالية، قائمة بأبرز النصائح الصحية التي يجب على مرضى الارتجاع المريئي الالتزام بها طوال شهر رمضان.


أعراض ارتجاع المريء
يسبب  ارتجاع المريء مجموعة من الأعراض المزعجة التي تتمثل فيما يلي:
- الحرقة الشديدة في المعدة.
- الألم في الصدر.
- مرارة الفم.
- الرغبة في الغثيان.
- رائحة الفم الكريهة.
- صعوبة التنفس.
- القيء.


نصائح لمرضى الارتجاع المريئي في رمضان
تشمل النصائح المهمة لمرضى ارتجاع المريء خلال شهر رمضان لصيام صحي ما يلي:


1- الأدوية
الالتزام بتناول العلاجات الموصوفة لتجنب التعرض لألم المعدة والأعراض.


2- كسر الصيام على طعام بسيط
التعامل بلطف مع المعدة عند كسر الصيام، ويمكن تناول الشوربة الدافئة أو الماء الدافئ أو التمر.


3- تقسيم وجبة الإفطار
تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة الإفطار، حيث يمكن أن يسبب ذلك الانتفاخ وصعوبة الهضم والإمساك.
ويفضل تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين والفارق بينهما حوالي 3 ساعات .


4- تجنب الأطعمة التي تزيد من ارتجاع المريء والتي تتمثل في:
- الأطعمة المقلية.
- منتجات الألبان.
- القهوة.
- المخبوزات.
- الحلويات.


5- الإقلاع عن التدخين
أثبتت الدراسات أن التدخين يزيد من احتمالية ظهور أعراض ارتجاع المريء.


6- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
تساعد ممارسة الرياضة بشكل يومي في التخلص من عسر الهضم والانتفاخ.
ويفضل ممارسة الرياضة في رمضان بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين.


7- تجنب النوم بعد الأكل مباشرة
ينصح بالانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول وجبة السحور قبل النوم، حيث يعتقد أن النوم بعد الأكل مباشرة يمكن أن يتسبب في زيادة الحموضة ويؤدي إلى مشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ.


8- شرب العرقسوس
ينصح بتناوله بشكل معتدل، ما لم يعاني المريض من ارتفاع ضغط الدم، حيث يعتقد أنه له تأثير إيجابي في تقليل ارتجاع المريء وتحسين عسر الهضم.


9- عدم البدء في تناول الطعام مباشرة عند كسر الصيام
يفضل الانتظار لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة قبل البدء في تناول الطعام، وذلك لتجنب إجهاد المعدة وتحفيزها على إفراز المزيد من الأحماض.

 

 

الكونسلتو 

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