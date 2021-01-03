لمرضى السكري.. أعشاب تساعدك على تخفيض سكر الدم

الوكيل الإخباري _ يحرص مرضى السكري على نوعية الاطعمة والمشروبات التي يتناولونها ، وذلك لان بعضها يؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ، وهناك بعض الأعشاب التي تساعد على تخفيض سكر الدم ، ابرزها :





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القرفة : أظهرت العديد من الدراسات الحديثة أنّ لها تأثيراً قوياً في السيطرة على مرض السكري، من النوع الثاني من خلال استخدام القرفة كبديل عن السكر فتعطي طعماً حلواً، ولكن خالٍ من السعرات الحرارية.



بذور الحلبة : تساهم في تخفيض مستوى السكر في الدم، وذلك من خلال نقع البذور في الماء المغلي، وشربها مرتين في اليوم، لأنّها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف.



بذور الشيا: وذلك من خلال استخدامها في تحضير وجبة الإفطار ويكون بنقع ملعقتين من البذور في كوب من الماء المغلي لمدة خمس دقائق، ويمكن إضافة ملعقة من المكسرات، أو الفواكه المجففة أو الطازجة.

المصدر : الامارات نيوز







