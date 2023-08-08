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الثلاثاء، 08-08-2023 01:36 م

لمرضى القلب والسكري.. 5 أطعمة غنية بالكروم

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الوكيل الإخباري - يساعد الكروم في خفض مستويات الدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول المفيد، كما أنه يحسن أيضا حساسية الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

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ويلعب الكروم وهو معدن نادر دورا مهما في طريقة تفكيك الجسم للبروتينات والكربوهيدرات والدهون.


ويساعد الكروم أيضا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يدعم تخفيض الوزن وصحة الدماغ.

ويتم تناول الكروم كمكمل غذائي رغم توافره في مجموعة من الأغذية كما في القائمة التالية:


عصير العنب
يعتبر عصير العنب مصدرا ممتازا للكروم، إلا أن الأطباء ينصحون بضرورة الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي السكر المضاف لآثاره السلبية على الصحة.

 

دقيق القمح الكامل
يساعدك تناول منتجات القمح الكامل على إضافة المزيد من الكروم إلى نظامك الغذائي، إذ توفر مثلا شريحة متوسطة الحجم (36 غراما) من خبز القمح الكامل 1 ميكروغرام من الكروم.


وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر دقيق القمح الكامل مصدرا جيدا للبروتين والألياف، وهما عنصران مغذيان يساعدان في تقليل الشهية، مما قد يساهم في إنقاص الوزن.

 

عصير البرتقال
توفر حصة كوب واحد (240 ميلي) من عصير البرتقال 2.2 ميكروغرام من الكروم أو 6 في المئة من الاحتياج اليومي لهذا المعدن، و90 في المئة من القيمة اليومية لفيتامين "سي".


الفاصولياء الخضراء
تقدم حصة نصف كوب (73 غراما) من الفاصولياء الخضراء 1.1 ميكروغرام من الكروم.


لحم البقر
تعد البروتينات الحيوانية وخصوصا لحم البقر مصادر جيدة للكروم، إذ توفر حصة (85 غراما) 2 ميكروغرام من المعدن.

 

 

الكونسلتو

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