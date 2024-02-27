لمرضى الكلى.. نصائح اتبعها في رمضان

الوكيل الإخباري - يحتاج أولئك الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى إلى اتباع حزمة من النصائح الهامة للحفاظ على صحتهم أثناء صيام شهر رمضان المبارك.



نصائح لمرضى الكلى في رمضان

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1- عدم تجاهل وجبة السحور

يجب تناول وجبة السحور لتفادي الشعور بالتعب والإعياء خلال فترة الصيام، إذا ظهرت أي أعراض خلال الصوم، مثل الدوخة أو الصداع، يجب قطع الصيام وتناول الجرعة المحددة من العلاج والاتصال بالطبيب المعالج.



2- شرب كمية كافية من الماء

يجب على مرضى الكلى شرب حوالي 3 لترات من الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور، ومع ذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التبول تقليل كمية الماء المتناولة.

كما يجب على مرضى الكلى الذين يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي تقييد كمية الماء لتجنب مشاكل الاحتباس السائل.



3- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

يجب على مرضى الكلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن خلال وجبتي الإفطار والسحور.

ويجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، والوجبات الجاهزة، والأطعمة الدهنية. كما يجب تقليل تناول الحلويات.



4- تناول البروتين

يحتاج مرضى الكلى الذين يخضعون للغسيل الكلوي إلى تناول كمية كافية من البروتين خلال وجبتي السحور والإفطار لتعويض البروتين المفقود خلال عملية الغسيل.



5- الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج

يجب على مرضى الكلى الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة في المواعيد المحددة وعدم تجاوز الجرعات الموصوفة.

ويجب أيضًا اتباع تعليمات الطبيب المعالج بشأن توقيت تناول الأدوية وأي تعليمات أخرى تتعلق بالرعاية الصحية الشخصية.



6- مراقبة الأعراض والتواصل مع الطبيب

يجب مراقبة أي تغيرات في الحالة الصحية والتواصل مع الطبيب المعالج في حالة ظهور أي أعراض طارئة أو تدهور في الحالة العامة.

ويجب أيضًا الالتزام بجميع التعليمات التي يقدمها الطبيب المعالج للحفاظ على صحة المريض وضمان رعاية صحية جيدة.



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