لمن يعاني من التوتر والقلق! إليك طريقة استرخاء يابانية سهلة جداً

الوكيل الاخباري - يعاني الكثيرون في العصر الحديث من مشكلة التوتر والقلق لأسباب مختلفة، منها السباق مع الزمن وضغوط العمل وغير ذلك. ويتحوّل هذا لدى البعض إلى مشكلة تحتاج إلى العلاج. ولمنع هذا، من المهم تعلّم طريقة يابانية سهلة تساعد على التخلص من التوتر والقلق، وتُطلق عليها تسمية Shinrin Yoku.

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ومن أجل تطبيقها، يجب الذهاب إلى مكان هادئ في الطبيعة والسير وسط المناظر الخلابة وجعل الحواس تنشغل بالتفاصيل الموجودة فيه.



ومن المفيد القيام بذلك بين الحين والآخر، لأنه يساعد على التخلص من الضغط النفسي السائد في عصرنا.

وفي هذا السياق، أشارت دراسة نُشرت نتائجها في Journal international de biométéorologie إلى أن هذه الطريقة ساعدت على الحد من مشاكل التوتر، الغضب، القلق، الاكتئاب والأرق لدى المشاركين. فبعد 15 دقيقة من السير في الطبيعة، تراجع لدى هؤلاء مستوى ضغط الدم والتوتر، كما ازدادت قدرتهم على التركيز والرؤية الواضحة للأمور.

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