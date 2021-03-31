الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 31-03-2021 01:25 م

3 نصائح للشعور بالفرح أثناء العمل

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الوكيل الاخباري - لا شك في أن الكثيرين يشعرون بالانزعاج أو التوتر أثناء العمل. فقد لا يشعرون بالانسجام مع الفريق أو أنهم يسابقون الوقت من أجل أداء المهمات. ومن أجل التخلص من هذه المشاعر ننصح باللجوء إلى بعض الخطوات البسيطة التي يمكن أن تساعد على الشعور بالتحسن.

- شرب القهوة:
من المهم فعل هذا في الصباح لأن هذا يساعد على الشعور بالارتياح وعلى بدء النهار بطريقة صحيحة. كما أنه فرصة للتحدث لبعض الوقت إلى الزملاء وفسحة للتنفس قبل بدء نهار العمل الطويل.

- التعاون:
من المهم جداً التعاون مع الزملاء في مكان العمل. فهذا يساعد على تخفيف الشعور بالتوتر. كما أن هذا يدفع إلى إتمام المهمات بطريقة أفضل مما يمكن فعله أثناء العمل الفردي.

- الابتسام:
يعتبر الابتسام من الطرق التي يمكن أن تساعد على الشعور بالفرح. كما أن هذا الشعور قد ينتقل إلى الآخرين ويساهم في تحسين مزاجهم. ولهذا من المهم الابتسام بين الحين والآخر أثناء العمل من أجل التخلص من التوتر والمزاج السيء.

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