الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

تعميم هام من الجمارك لكل مالكي الشاحنات

4 إصابات بحادث تصادم في بني كنانة

مدعوون لإجراء المقابلات للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

وفاة و3 إصابات بحادث سير بسبب عدم الالتزام بإشارة قف في عمان

استشهاد فتى متأثرا بجراحه في رام الله

التربية: 21 مدرسة جديدة بـ 350 غرفة صفية العام الدراسي القادم

النفط يواصل مكاسبه ليلامس أعلى مستوياته في 4 أشهر

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

تنويه من وزارة الحج السعودية بشأن أداء العمرة في الصيف

الإثنين، 07-08-2023 09:26 ص

مأكولات قد تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى!

tbl_articles_article_19339_4759170614e-dbad-4d18-baa2-57206fa2f8bc


الوكيل الإخباري - حذر باحثون من أن البسكويت والكعك والمشروبات الغازية قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

اضافة اعلان


وتشير دراسة إلى أن تناول كميات أكبر من السكريات المضافة - الموجودة عادة في الأطعمة المصنعة - يزيد من فرصة الإصابة بهذه الحالة المؤلمة.


وتصيب حصوات الكلى أكثر من واحد من كل عشرة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما، وتحدث بسبب الفضلات في بلورات الدم.


وبمرور الوقت، قد تتراكم البلورات لتشكل كتلة صلبة تشبه الحجارة، ما يؤدي إلى ألم شديد والتهابات في الكلى إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.


وأظهر بحث جديد لأول مرة أن المشروبات المحسنة بالسكر والحلويات والآيس كريم والكعك والبسكويت يبدو أنها تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.

 

وقام باحثون من المستشفى التابع لكلية شمال سيتشوان الطبية في الصين بتحليل بيانات ما يقرب من 30 ألف شخص تم جمعها على مدار 11 عاما.


وأبلغ المشاركون بأنفسهم عما إذا كان لديهم تاريخ من حصوات الكلى، وتم تقدير استهلاكهم اليومي من السكريات المضافة من وجباتهم الغذائية المبلغ عنها.


وكشف التحليل أن أولئك الذين تناولوا أكثر السكريات المضافة لديهم فرصة أكبر بنسبة 39٪ لتطوير حصوات الكلى خلال فترة الدراسة.


وبالمثل، فإن أولئك الذين حصلوا على أكثر من ربع طاقتهم الإجمالية من السكريات المضافة كانوا أكثر عرضة بنسبة 88% للإصابة بهذه الحالة.


وتشمل عوامل الخطر المعروفة لحصوات الكلى، السمنة والإسهال المزمن، والجفاف والسكري. الآن، يقول الباحثون إن الاستهلاك المرتفع للسكريات المضافة يجب أن يضاف إلى القائمة.


وقال المعد الرئيسي الدكتور شان يين: "دراستنا هي أول دراسة تشير إلى وجود ارتباط بين استهلاك السكر المضاف وحصوات الكلى. إنه يشير إلى أن الحد من تناول السكر المضاف قد يساعد في منع تكوين حصوات الكلى".

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
CetDz0zQCJajoFDc7ozS

تعرف على أفضل 10 عناصر غذائية لمرضى السكري من النوع 2

99

تحذير لمرضى السكري .. هذه الأعراض تسبق الغيبوبة

م

احذر استعمال الهاتف في الحمام يعرضك لهذه الأضرار

2023_8_6_20_15_25_106

هل تعاني من الصداع النصفي؟.. حيل تساعد في التخلص منه

2021_1_30_14_51_28_563

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر؟

2023_8_6_16_44_3_653

أعراض أمراض القلب- 4 علامات تظهر على اليدين

أخبار متعلقة
download (2)

دراسة : السكر المضاف يرتبط بخطر حصى الكلى

OIP

كيف يتسبب تناول الشاي الاصابة بحصوات الكلى ؟