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السبت، 15-07-2023 09:40 ص

كيف يتسبب تناول الشاي الاصابة بحصوات الكلى ؟

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الوكيل الإخباري- الشاي يعد واحدًا من أشهر المشروبات الدافئة التي تحظى بتفضيل الكثيرين، نظرًا لمذاقه اللذيذ، وسهولة تحضيره في أي وقت.

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نستعرض في السطور التالية، مدى حقيقة تسبب الإفراط في تناول الشاي في الإصابة بحصوات الكلى.

أضرار الشاي على الجهاز الهضمي


قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي في مصر ، إن الإفراط في تناول الشاي يسبب على المدى البعيد أضرارًا جسيمة على صحة الكلى، وكذلك الجهاز الهضمي كله، مؤكدًا أن الإسراف في الشيء حتى ولو كان صحي، فأيضًا يسبب أضرار صحية.


وأضاف حتة، أن أضرار الشاي على الجهاز الهضمي، تتمثل في الإصابة بالتهابات في المعدة، والشعور بالغثيان والقيء.


أكد استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن الإفراط في تناول الشاي يسبب تكون حصوات الكلى، ولكن على المدى البعيد، منوهًا أن هناك أشخاص أجسامهم تكّون حصوات الكلى بشكل طبيعي، وهذا بسبب ارتفاع معدلات أملاح الأوكسليت في أجسامهم.


فئات ممنوعة من الشاي


وأكد حتة، أن هناك فئات ممنوعة من شرب الشاي، وهم:
- مرضى الكلى.
- أصحاب الضغط المرتفع.
- مرضى فقر الدم "الأنيميا".

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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