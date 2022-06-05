مؤشرات اضطراب الأكل عند الأطفال

الوكيل الإخباري - لا يعد اضطراب الأكل حالة واحدة فقط ، بل هو مجموعة من الحالات النفسية التي يمكن أن تؤدي إلى عادات غذائية سيئة. في البداية قد يصاب المرء بهوس بالطعام والوزن وشكل الجسم ، مما قد يتسبب في تغيير سلوكه الغذائي.





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اعتمادًا على نوع اضطراب الأكل الذي يعاني منه طفلك ، يمكن أن تختلف أعراض اضطراب الأكل وفقًا لذلك. تشمل بعض الأعراض الجسدية ما يلي:



- زيادة أو خسارة الوزن غير المبررة

- تعب وارهاق

- مشاكل الجهاز الهضمي

- دوار أو الشعور بالدوار

- قشعريرة

- التهابات الفم

- كدمات وندبات على الأصابع والمفاصل وما إلى ذلك

- رائحة نفس كريهة

كيف تتحدث مع الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الأكل :

قد يكون التحدث مع الأطفال حول اضطرابات الأكل أكثر صعوبة مما تعتقد. إنها ليست نفس المحادثة التي تجريها مع أطفالك حول سن البلوغ أو الحيض.



يمكن أن تؤثر اضطرابات الأكل على الصحة العقلية. لذلك ، فإن عدم اختيار كلماتك بحذر يمكن أن يضر أكثر من أي نفع. والأهم من ذلك ، الاستماع إليهم ومشاكلهم. إذا كانوا في الواقع يعانون من اضطراب في الأكل ، فاكتشف سبب تطويرهم له في المقام الأول.



وأخيراً، ثقّف نفسك بشأن اضطرابات الأكل حتى تتمكن من تفصيلها بعناية لطفلك ، دون تنبيههم. لا تعلق على أجسادهم. بل تحدث بحكمة عن مخاطر اتباع نظام غذائي صارم وكيف يؤثر سلبًا على الجسم. في أسوأ السيناريوهات ، عندما تشعر أنه لا يمكنك التدخل أكثر من ذلك ، اطلب المساعدة المتخصصة. لا عيب في اختيار العلاج طالما أنه يفيد طفلك.

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