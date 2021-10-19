الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

حقيقة تعرض الاردن لمنخفض جوي عميق وهطول الامطار الغزيرة

لافروف يكشف تفاصيل المباحثات مع طالبان

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العموش

الامن العام : نحقق في شكوى السطو على مندوب مبيعات

الأسد يصدر قانونا لتأسيس صندوق سيساهم في حل أزمة الكهرباء في سوريا

صندوق الطاقة..آلية جديدة للتوسع بتوزيع السخان الشمسي المدعوم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاربعاء 20/ 10/ 2021- اسماء

بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني .. صوت الأردن عمر العبداللات يغني 'دحنون ديرتنا '

سند أخضر يتطلب تحميل التطبيق دون تفعيل الحساب

مرصد الزلازل لـ الوكيل : الهزة الأرضية في البحر المتوسط تبعد 850 كلم عن المملكة

الثلاثاء، 19-10-2021 02:34 م

ماء الأرز مهم لصحة الإنسان.. تعرف على 5 فوائد 'سحرية'

How-to-make-rice-water-1


الوكيل الاخباري - الأزر عنصر غذائي حاضر في معظم موائدنا، بسبب فوائده الكثيرة، وأن الفوائد تمتد إلى مائه، رغم أن شربه ليس واسع الانتشار.

ومن الأسباب التي تجعل الأرز شائعا هو سهولة تحضيره الذي لا يتطلب سوى القليل من الماء من التوابل، لكن كثيرين لا يعلمون أن الماء المستخدم في طهي الأرز ونقعه مفيد للصحة، ومن هذه الفوائد:

يساعد في عملية الهضم: إن ماء الأرز وسيلة ممتازة للحفاظ على حركة الجهاز الهضمي، كما أنها تخفف من الإمساك، وفي حال تناول الشخص وجبات غنية بالألياف مع ماء الأرز، سينعكس ذلك إيجابيا على صحة الجهاز الهضمي.

تحسين صحة الشعر: يمكن لماء الأرز أن يساعد شعرك بطرق عدة، إذ تم استخدامه كشامبو وبلسم لسنوات، مع اختلاف بسيط هو أن ماء الأرز منتج لا يحتوى على أي مواد كيميائية. وتفيد دراسات بأن ماء الأرز يحتوي على مادة الإينوزيتول، وهي مادة مغذية تغزز مرونة الشعر وتحميه من التلف.

اضافة اعلان


يمنع الجفاف: إنه محلول طبيعي فعّال لمعالجة الجفاف في الجسم عن طريق الفم، ويمكن استخدامه عند الإصابة بأي عدوى، لأنه يعالج الجفاف المرافق بالسوائل التي تمنح الطاقة. وما عليك سوى صب ماء الأرز في كوب كبير والاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة فيه.


يمنحك الطاقة: الأزر غني بالكربوهيدرات، المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، لذلك يمكن أن توفر مياه الأرز أيضا مصدرا جيدا للطاقة، والمهم في هذا المشروب أن جسم الإنسان يمتص كل الطاقة الموجودة فيه بسهولة.

تحسين المزاج: لأن الأرز يحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات، فهذا يساعد في تجديد مستويات الطاقة في الجسم وتحسين الحالة المزاجية للإنسان.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طرق-علاج-تساقط-الشعر

4 أطعمة تجنبها لإيقاف تساقط شعرك .. منها السكر

4129

أربع علامات لتجلط الدم يجب ألا تتجاهلها على الإطلاق

shutterstock_526101595-scaled

تحديد عارض غير معروف سابقا في تشخيص سرطان الرئة المميت

asdasffsf-1080x675

7 علامات يشير ظهورها إلى تدهور الرؤية وتقهقر البصر

WhatsApp Image 2021-10-19 at 12.01.12 PM

الكوليرا ممكن أن تؤدي إلى الوفاة اذا لم تعالج ..تعرف عليها

حلق

تحذير من مشكلة مرهقة قد تدل على الانتشار السريع للسرطان