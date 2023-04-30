مادة غذائية لخفض الضغط والسكري

الوكيل الإخباري- تعتبر الجوافة من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم باستمرار، كما تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.



تتعدد الفوائد الصحية للجوافة، وتشمل دورها المهم في خفض معدلات الضغط والسكر في الدم، حسبما نشر موقع "Health Line”.



فوائد الجوافة للسكر

أثبتت بعض الأدلة أن الجوافة تساعد على تحسين معدلات السكر في الدم ومكافحة مقاومة الأنسولين، كما يحقق مستخلص أوراق الجوافة النتائج نفسها.



وأكدت الأبحاث أن مرضى السكري عليهم تناول الجوافة بأمان، كما يمكن شرب مغلي أوراق الجوافة لخفض السكر في الدم، ويستمر تأثيره لمدة ساعتين.



ويفضل شرب مغلي أوراق الجوافة أو تناول ثمار الجوافة بعد تناول وجبة الطعام للسيطرة على مستويات السكر بالدم.



فوائد الجوافة للضغط

تحتوي الجوافة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد على حماية القلب من الضرر بفعل الجذور الحرة.



تتميز الجوافة أيضًا باحتوائها على كمية كبيرة من البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان، ومن ثم تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، لأن البوتاسيوم يقوم بطرد الصوديوم من الجسم.



تساهم الجوافة في تقليل معدل الكوليسترول الضار بالجسم، ما يحافظ على صحة وسلامة القلب والوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



كشفت دراسة استمرت 12 أسبوعًا، وشملت 120 شخص، أن تناول شرائح الجوافة قبل أي وجبة يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع من8-9 نقاط، وتقليل الكوليسترول الكلي بنسبة 9.9%.

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