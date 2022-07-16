ماذا تعرف عن التهاب الجلد الضوئي النباتي؟

الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن التهاب الجلد الضوئي النباتي “Phytophotodermatitis” هو التهاب يُصيب الجلد بسبب ملامسة عامل نباتي ذي سُميًّة ضوئية مع التعرض للأشعة فوق البنفسجية.



وأوضحت الرابطة أن المواد المسببة للحساسية الموجودة في النباتات ذات السُميًّة الضوئية تنتمي إلى فئة من المركبات الكيميائية تسمى "الفورانوكومارين"، والتي تنشط بواسطة الأشعة فوق البنفسجية طويلة الموجة (UVA).



وتشمل هذه النباتات عائلة الجزر وعائلة الحمضيات وعائلة التوت وعائلة البقوليات.



وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب الجلد الضوئي النباتي في احمرار وتورم الجلد، وظهور بثور في شكل حويصلات أو فقاعات، ووذمة، وفرط تصبغ الجلد، علما بأن هذه الأعراض تتفاقم بفعل الحرارة والرطوبة.



ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في الأدوية الموضعية والفموية، بالإضافة إلى كريمات التبييض للمساعدة في علاج فرط التصبغ وإعادة تصبغ الجلد إلى طبيعته.



وإذا لم يتلق المريض العلاج، من الممكن أن تصاب المواقع المتأثرة بفرط تصبغ دائم أونقص تصبغ.

اضافة اعلان

24