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السبت، 28-08-2021 10:14 ص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأحمر؟

البصل


الوكيل الإخباري - يعتبر البصل الأحمر من أشهر أنواع الخضروات في العالم لما له فوائد غذائية تساهم في تعزيز صحة جسم الإنسان وتقوية مناعته.

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ويحتوي  البصل الأحمر على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة المختلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من البصل بالإضافة إلى الكبريت، ولكن قد يسبب الإكثار من تناوله بعض الآثار الجانبية مثل ضيق في المعدة وتهيج الجلد والإكزيما.


أهم فوائد البصل


1. تقليل خطر الإصابة بالالتهابات
من أهم فوائد البصل الأحمر أنه يساعد في التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة في الجسم وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة، حيث تعمل مضادات الأكسدة على حماية الجسم والخلايا من الإصابة بالأنواع المختلفة من الالتهابات.


2. التقليل من مستويات الكوليسترول المرتفعة
يساعد إدراج البصل الأحمر ضمن النظام الغذائي الخاص بك في خفض مستويات الكولسترول المرتفعة، إذ أن مركبات الكبريت التي يحتوي عليها البصل تلعب دورًا في خفض الكولسترول السيء والدهون الثلاثية، إضافة إلى تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.


3. حماية البشرة
تناول البصل يساعد على الحماية من التجاعيد التي تصيب البشرة مع التقدم في السن، حيث أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، كما أنه مفيد جدا لنضارة البشرة وترطيبها والتقليل من مشكلات البشرة من حبوب وبثور وجفاف.


4. تعزيز مستويات كريات الدم الحمراء
تناول البصل من شأنه أن يساهم في تحسين عملية إنتاج كريات الدم الحمراء السليمة في الجسم، بالتالي تعزيز مستوياتها، هذا الأمر من شأنه أن يحسن من جودة استخدام الأكسجين في الجسم.


5. التقليل من خطر الإصابة بالسرطان
البصل الأحمر يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وهذا الأمر يعني أن خطر الإصابة بالأنواع المختلفة من السرطان ينخفض، والعلاقة هنا تعود إلى دور مضادات الأكسدة في تحييد الجذور الحرة ومنع تراكمها في الجسم، والتي بدورها ترفع من خطر الإصابة بالسرطانات.


6. تقوية القلب وجهاز الدوران
بما أن البصل الأحمر يساعد في تعزيز مستويات كريات الدم الحمراء، فهذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والجهاز الدوراني أيضًا، وهذا يعني أن البصل الأحمر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز من وظائفهم المختلفة.


7. ضبط مستويات السكر في الدم
واحد من فوائد البصل الأحمر المهمة هو قدرته على ضبط مستويات السكر في الدم، وذلك نتيجة احتوائه على مادة الكروم، و للكروم العديد من الفوائد الصحية المختلفة، كما أنه قادر على ضبط مستويات السكر بشكل جيد.


8. فوائد البصل الأحمر الأخرى

و للبصل الأحمر أيضا العديد من الفوائد الصحية والغنية فهو يساعد على فقدان الوزن وتنظيف الجسم من السموم وتعزيز صحة الفم والأسنان وتعزيز القدرة الجنسية.

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