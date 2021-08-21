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السبت، 21-08-2021 09:24 ص

للقلب والعظام والمفاصل... أفضل خمسة مصادر للمغنيسيوم

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الوكيل الإخباري - المغنيسيوم من العناصر الغذائية الهامة التي تدعم الجهاز القلبي الوعائي والجهاز العصبي، وكذلك يحسن حالة العظام والمفاصل، وينظم مستويات السكر في الدم، ويخفف من تقلصات العضلات، وما إلى ذلك.

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يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى الخمول والتعب، وتشنجات العضلات، واضطرابات النوم، وأمراض العظام، ومشاكل المفاصل، وحصوات الكلى، وأمراض القلب.


يعدد موقع ريدوس بعض الأطعمة التي تساعد على تجنب الآثار غير السارة لنقص المغنيسيوم في الجسم.


بذور اليقطين
من أفضل مصادر المغنيسيوم بذور اليقطين. تحتوي مائة غرام فقط من هذا المنتج على 592 ملليغرام من المغنيسيوم، أي ضعف القيمة اليومية للشخص البالغ. تحتوي بذور اليقطين أيضًا على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لها تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ مثل المغنيسيوم. يمكن أن تؤكل بذور اليقطين، بعد قليها مسبقًا، أو إضافتها إلى الحساء أو السلطات.


السبانخ
الخضروات الورقية مثل السبانخ والملفوف الصيني والجرجير غنية أيضًا بالمغنيسيوم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الخضار الورقية على فيتامين أ ، وحمض الفوليك، والحديد ، وهي ضرورية لصحة العظام والمناعة والنفسية والقلب والأعضاء الأخرى. يمكن إضافة السبانخ إلى السلطات والحساء والمخبوزات والأطباق الرئيسية والبيض المخفوق وحتى عصائر الفاكهه. له طعم محايد وغير مزعج ولا يتغلب على طعم المكونات الأخرى في الطبق.


المكسرات
تعد المكسرات مصدرًا رائعًا آخر للمغنيسيوم، وهي غنية أيضًا بالألياف والدهون الصحية غير المشبعة. يوجد معظم المغنيسيوم في الكاجو والجوز واللوز والبندق. غالبًا ما يتم تناول المكسرات، مثل بذور اليقطين بدون إضافات، ولكن يمكن أيضًا استخدامها كإضافة للحلويات والسلطات والوجبات الخفيفة. تذكر أن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية، لذلك فيجب استهلاكها بكميات محدودة (لا تزيد عن مائة غرام في اليوم).


البقوليات
البقوليات (الفاصوليا، البازلاء، العدس، الفول، وغيرها) ليست فقط مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم، ولكنها تحتوي أيضًا على الكثير من البروتين النباتي عالي الجودة وكمية صغيرة من الدهون. يوجد معظم المغنيسيوم في الفاصوليا السوداء وحبوب الفاصوليا (غالبًا ما تستخدم في الأطباق الآسيوية). تعتبر البقوليات رائعة للأشخاص الذين، لأي سبب من الأسباب، لا يستطيعون تناول المنتجات الحيوانية. غالبًا ما تستخدم الفاصوليا في الحساء والسلطات وتضاف إلى بعض الأطباق الرئيسية أو كطبق جانبي.


سمكة سمينة
لا ينصح العديد من الخبراء عبثًا بتناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع: بعد كل شيء، نظرًا لارتفاع نسبة المغنيسيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية، فإنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ. توجد أكبر كميات من المغنيسيوم في السلمون والماكريل والهلبوت.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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