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الثلاثاء، 28-02-2023 04:45 م

ماذا يحدث لطفلك عند تناول الحلويات؟

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الوكيل الإخباري- يرغب معظم الأطفال في تناول كميات كبيرة من الأطعمة السكرية التي أبرزها الحلوى، ما يؤثر سلبًا على صحة الطفل ويعرضه للإصابة بمشكلات مثل تسوس الأسنان، لذا يوصي الأطباء بإعطاء الطفل كميات محددة من الحلويات.

نستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز الأضرار لتناول الحلويات على الأطفال، وفقًا لموقع "cleveland clinic" وجامعة كاليفورنيا.

أضرار تناول الحلويات للأطفال

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1-السمنة
يتسبب تناول الأطعمة السكرية التي أبرزها الحلوى في الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، نتيجة لأن السكريات تتسبب في ارتفاع الجلوكوز في الدم، الذي يزيد من الشعور بالجوع ويزيد من الشهية.


2-سكري الأطفال
تناول السكريات بكثرة يتسبب في الإصابة بالسكري من النوع الثاني، نتيجة لأن الحلوى تحتوي على سكر الفركتوز الذي يؤثر على تذبذب مستويات سكر الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكري.


3-ارتفاع ضغط الدم
تعتبر الحلوى أحد الأطعمة الضارة التي تتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، نتيجة لأن السكريات أحد العوامل المسؤولة عن تراكم اللويحات على جدار الأوعية الدموية، ما يتسبب في ضيق الأوعية الدموية بالتالي الإصابة بارتفاع ضغط الدم، قد يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الأمراض القلبية.


4-مشكلات الجهاز الهضمي
يزيد الإفراط في تناول الحلويات في زيادة مستويات الالتهابات في الجسم، فضلًا عن تأثير السكريات على ميكروبيوم الأمعاء ووظيفة القناة الهضمية، يزيد هذا من خطر الإصابة بمشكلات مثل متلازمة القولون العصبي أو اضطرابات مستمرة في المعدة.


مشكلات أخرى:
قد يزيد تناول الحلوى من الأمراض التالية لدى الأطفال والمراهقين:
-مرض الكبد الدهني.
-مرض الربو.
-النقرس.
-حب الشباب.


كمية الحلويات المسموح بها يوميًا
يوصي الأطباء بتحديد كمية السكريات عمومًا التي يحصل عليها الطفل في اليوم الواحد، التي تختلف حسب العمر:


-الطفل الأقل من عامين؛ يجب عدم إعطائه أطعمة سكرية نهائيًا بما في ذلك الحلوى.
-الطفل عامين وحتى 18 عامًا؛ 25 جرامًا أي ما يعادل 6 ملاعق صغيرة من السكر يوميًا، بالنسبة للمشروبات المحلاة يجب ألا تزيد عن 8 أونصات أسبوعيًا.
نصائح للوقاية من أضرار الحلويات للأطفال
-الإكثار من إعطاء الطفل الفواكه والخضراوات، لأنها تحتوي على ألياف غذائية تزيد من فرص الشبع، بالتالي كبح جماح الشهية وزيادة الوزن.
-يجب أن يحتوي النظام الغذائي على عناصر أخرى غير السكريات، مثل البروتين والألياف والكربوهيدرات الصحية والدهون الصحية.
-إعطاء الطفل الحلوى بالكميات المسموح بتناولها يوميًا.
-النظر على القيمة الغذائية المدونة خلف عبوة الأطعمة السكرية الخاصة بالأطفال، لمعرفة جرامات السكريات المناسبة بها.

 

 

الكونسلتو الطبي

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