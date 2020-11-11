ماذا يحدث للجسم عند الامتناع عن تناول الطعام لمدة 24 ساعة

الوكيل الاخباري - إن عدم تناول الطعام لمدة 24 ساعة متواصلة هو أحد أشكال الصيام، ويترافق هذا النوع من الصيام بالعديد من التغيرات التي تطرأ على الجسم، وتشمل هذه التغيرات ما يلي:

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- زيادة في الوزن:

على عكس ما يعتقده الكثيرين، فإن الصيام لمدة 24 ساعة ينتج عنه زيادة ملحوظة في الوزن وذلك نتيجة الانقطاع عن تناول الطعام لمدة طويلة مما يجعلك تأكل بعد هذه الفترة من الانقطاع بكميات كبيرة، ويخزن الجسم بدوره الكميات الفائضة عن حاجته على شكل دهون.



- صداع شديد:

الصيام المطول يمكن أن يسبب الصداع الشديد، قد تبدأ في الشعور بالدوار بحلول نهاية اليوم أو قد تعاني من صداع شديد في صباح اليوم التالي، ويحدث هذا بسبب عدم وجود طاقة متبقية في الجسم، وعدم تعويض الجسم بهذا الفقدان الكبير من الطاقة.



- انخفاض مستوى الصوديوم.

- الجفاف.



سبوتنيك

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