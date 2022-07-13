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الأربعاء، 13-07-2022 03:19 م

ماذا يعني سماع صوت النبض؟

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الوكيل الإخباري - يسمع البعض صوت نبضهم بشكل ملحوظ. فعلى ما يدل ذلك؟


أوضحت مؤسسة القلب الألمانية أن سماع النبض بشكل ملحوظ يشير إلى الإصابة بما يعرف "بالطنين المتزامن النبضي"، أي سماع صوت مصدر حقيقي قريب جداً من الأذن الداخلية.


وأضافت المؤسسة أن إجراءات التصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي، تساعد في تحديد سبب دقات النبض في الأذن بشكل أكثر دقة.


ويمكن أن تسبب أمراض أوعية الرأس والرقبة،طنين الأذن المتزامن النبضي. وتشمل هذه الأمراض
- نواسير ونزيف في الأوردة والشرايين
- تضيق الأوعية الدموية أو تمددها
- أورام في قاعدة الجمجمة أو بالقرب منها

- تشوهات الأوردة
- هياكل الأنسجة، التي تضغط على أوعية الرقبة وتضيقها، مثل النتوءات العظمية
كما قد يكمن سبب "الطنين المتزامن النبضي" في ارتفاع ضغط الدم.

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