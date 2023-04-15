ماذا يمكن أن يفعل الضحك بحياتك؟!

الوكيل الإخباري- أعلن كبير الأطباء النفسيين لموسكو غيورغي كوستيوك أن ساعة من الضحك يمكن أن تساعد في حرق ما يصل إلى 350 سعرة حرارية، حيث إن الضحك ينشط نحو 80 عضلة في جسم الإنسان.



وتحدث كوستيوك لوكالة «نوفوستي» بقوله: «ينشط الضحك نحو 80 عضلة، وتحرق ساعة كاملة من الضحك نحو 350 سعرة حرارية».



وأضاف أن الضحك يؤدي إلى تغير نوع التنفس وزيادة استقلاب الأوكسجين في المخ والأعضاء والأنسجة واختفاء الازدحام في الرئتين. وتدل الدراسات الطبية الدولية على أن الأشخاص المتفائلين أقل عرضة للإصابة بالأمراض الفايروسية.

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ويهتم هؤلاء الأشخاص أكثر بصحتهم ويتبعون أسلوب حياة نشطة ويتخلون عن العادات السيئة، ما يجعلهم أكثر مقاومة للأمراض المختلفة.



وتابع: «تابعت المرضى المتعافين من الإصابات والعمليات الجراحية، ولاحظت شخصياً أن إعادة تأهيل الأشخاص ذوي التفكير الإيجابي تجري أسرع بكثير ويتحملون الألم بسهولة أكبر من المتشائمين».



وأوضح أنه يتم في جسم المتفائلين إفراز السيروتونين وهو هرمون الفرح الذي يعد مسكناً طبيعياً للآلام. أما المتشائمون فيهيمن عليهم الكورتيزول وهو هرمون الإجهاد القادر على زيادة الألم وإثارة تطور الأمراض.

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