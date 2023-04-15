السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

المعدن الأصفر يخسر بريقه ويتراجع عالمياً في أسبوع

الأردن يرحب بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالا بقوة 4.2 على الحدود السورية اللبنانية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويقتحم عدة قرى في جنين

نقيب الألبسة : حركة تسوق نشطة بالقطاع

مفتي المملكة يوضح حكم القراءة عن المصحف أثناء التراويح وقيام الليل

الخارجية تفعل خليتي ازمة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان

الأردن يتحرى عيد الفطر المبارك الخميس المقبل

وفاة 3 شباب بصعقة كهربائية في جرش

السبت، 15-04-2023 03:30 م

ماذا يمكن أن يفعل الضحك بحياتك؟!



الوكيل الإخباري- أعلن كبير الأطباء النفسيين لموسكو غيورغي كوستيوك أن ساعة من الضحك يمكن أن تساعد في حرق ما يصل إلى 350 سعرة حرارية، حيث إن الضحك ينشط نحو 80 عضلة في جسم الإنسان.

وتحدث كوستيوك لوكالة «نوفوستي» بقوله: «ينشط الضحك نحو 80 عضلة، وتحرق ساعة كاملة من الضحك نحو 350 سعرة حرارية».

وأضاف أن الضحك يؤدي إلى تغير نوع التنفس وزيادة استقلاب الأوكسجين في المخ والأعضاء والأنسجة واختفاء الازدحام في الرئتين. وتدل الدراسات الطبية الدولية على أن الأشخاص المتفائلين أقل عرضة للإصابة بالأمراض الفايروسية.

اضافة اعلان

ويهتم هؤلاء الأشخاص أكثر بصحتهم ويتبعون أسلوب حياة نشطة ويتخلون عن العادات السيئة، ما يجعلهم أكثر مقاومة للأمراض المختلفة.

وتابع: «تابعت المرضى المتعافين من الإصابات والعمليات الجراحية، ولاحظت شخصياً أن إعادة تأهيل الأشخاص ذوي التفكير الإيجابي تجري أسرع بكثير ويتحملون الألم بسهولة أكبر من المتشائمين».

وأوضح أنه يتم في جسم المتفائلين إفراز السيروتونين وهو هرمون الفرح الذي يعد مسكناً طبيعياً للآلام. أما المتشائمون فيهيمن عليهم الكورتيزول وهو هرمون الإجهاد القادر على زيادة الألم وإثارة تطور الأمراض.

 

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_4_13_21_33_26_739

بعد شخصية أحمد فهيم في جعفر العمدة .. مختصة توجه نصائح لحماية الأطفال من ضعف الشخصية

أكلات-رمضان

5 اطعمة ومشروبات على السحور تسبب رائحة الفم

2023_4_13_20_48_19_46

أعراضه صامته .. طبيب يوضح طريقة اكتشاف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

167118Image1

العاطفة والتوتر وضغط الدم..علاقة معقدة

download

دراسة : الوسائل المساعدة على السمع تقلل احتمال الخرف

2023414204627171W

دراسة : رياضة" البينغ بونغ" يعالج مرض باركنسون

أخبار متعلقة
ما_هي_فوائد_الضحك_وأضراره

دراسة : الضحك علاج لعدد من الأمراض

تنزيل (2)

اليوم العالمي للنوم: 20-48% من السكان يعانون من صعوبة النوم