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الأربعاء، 03-08-2022 03:00 م

ما أسباب تثاقل الساقين؟

تشنج-الساقين


الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لعلم الأوردة إن تثاقل الساقين له أسباب عدة، أبرزها احتباس السوائل بالجسم، والذي يرجع بدوره إلى فرط تناول الملح ونقص البوتاسيوم.


وهنا يمكن مواجهة تثاقل الساقين من خلال الإقلال من الملح وتناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو والمشمش والكيوي والبروكلي والكرنب والقرنبيط والسبانخ، بالإضافة إلى الفِطر والمكسرات والفواكه المجففة والحبوب الكاملة.


وأضافت الجمعية أن تثاقل الساقين قد يرجع أيضاً إلى قلة السوائل، وهو ما يمكن مواجهته من خلال شرب ما لا يقل عن 5ر1 لتر يوميا، لا سيما المياه المعدنية والعصائر المخففة وشاي الأعشاب.


وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مواجهة تثاقل الساقين من خلال بعض التدابير مثل الإكثار من الحركة وتجنب الوقوف أو الجلوس طويلاً وعدم وضع رجل على أخرى والحمامات التبادلية (بارد/ساخن) وتدليك الساق من أسفل لأعلى والكمادات الباردة.

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