ما أسباب زيادة إفراز الدموع؟

الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن زيادة إفراز الدموع قد ترجع إلى أسباب عدة مثل التهاب الملتحمة العيني (التهاب العين) والحساسية (حبوب اللقاح وشعر الحيوانات) وجفاف العين (العمل لفترات طويلة أمام شاشة الحاسوب وارتداء عدسات اللاصقة).

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وأضافت الجمعية أن زيادة إفراز الدموع قد تشير أيضًا إلى فرط الإجهاد الناجم عن ارتداء نظارات طبية غير مناسبة، كما أنها قد تنذر بانسداد القنوات الدمعية الناتج عن العدوى أو الإصابات.



وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار إفراز الدموع من العين مع ظهور أعراض أخرى مثل الاحمرار والحكة والتورم وتدهور الرؤية، لتلقي العلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل استخدام قطرات العين والمراهم المحتوية على مضادات حيوية. كما يمكن أن يتطلب الأمر إجراء جراحي في حالة انسداد القنوات الدمعية.

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