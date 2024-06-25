الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الامن العام : حبس 3 شهور وغرامة 25 الف دينار لمن ينشر هذه الصور والفيديوهات

لبيد: إسرائيل تفقد مكانتها في المجتمع الدولي

الامن العام : حادث سير بين 4 مركبات بمنطقة الدوار الثامن

الاعلان عن موعد بدء العطلة القضائية في الاردن

خلال الطقس الحار .. خطوات هامة للوقاية من النوبة القلبية

في هذا الموعد.. "كويكب خطير" يمر بمحاذاة الأرض

دولة الإمارات تعزي الاردن

الامن العام : هذا ما حدث في عبدون مساء امس

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الإسلامية للتوجيهي اليوم

طلبة توجيهي: امتحان التربية الاسلامية اليوم سهل ومباشر

الثلاثاء، 25-06-2024 11:44 ص

ما أسباب زيادة إفراز الدموع؟

2021_7_15_12_24_13_5


الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن زيادة إفراز الدموع قد ترجع إلى أسباب عدة مثل التهاب الملتحمة العيني (التهاب العين) والحساسية (حبوب اللقاح وشعر الحيوانات) وجفاف العين (العمل لفترات طويلة أمام شاشة الحاسوب وارتداء عدسات اللاصقة).

اضافة اعلان


وأضافت الجمعية أن زيادة إفراز الدموع قد تشير أيضًا إلى فرط الإجهاد الناجم عن ارتداء نظارات طبية غير مناسبة، كما أنها قد تنذر بانسداد القنوات الدمعية الناتج عن العدوى أو الإصابات.


وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار إفراز الدموع من العين مع ظهور أعراض أخرى مثل الاحمرار والحكة والتورم وتدهور الرؤية، لتلقي العلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل استخدام قطرات العين والمراهم المحتوية على مضادات حيوية. كما يمكن أن يتطلب الأمر إجراء جراحي في حالة انسداد القنوات الدمعية.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
file (1)

خلال الطقس الحار .. خطوات هامة للوقاية من النوبة القلبية

istock-943575550-1170x600

3 طرق لمواجهة تورم الوجه في الصباح

WhatsApp Image 2024-06-25 at 10.46.04 AM

منها التعرض لمواد كيميائية ضارة... 6 أسباب محتملة لسرطان الجلد

image

القلق يضاعف خطر الإصابة بمرض باركنسون

طريقة-تحضير-القهوة-التركية

خبر سار لعشاق القهوة : تقليل خطر الوفاة الناتج عن الجلوس لفترات طويلة

fatigue-9122019

الإرهاق علامة صباحية لانخفاض هذا الفيتامين في الجسم !

أخبار متعلقة
images

ما هي الزانثلازما؟

2024623134756328Z4

ما هو احتشاء العين؟