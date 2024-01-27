السبت 27-01-2024
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

أمبري: تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق جنوب شرقي صلالة في سلطنة عمان

توقعات برفع البنزين بنوعيه وتثبيت الديزل والكاز الشهر القادم

التعامل مع 840 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

4.425 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين الأردن والهند

الصفدي يجري مباحثات مع نظيرته الألمانية حول تداعيات استمرار الحرب على غزة

سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من سديروت

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 111 مليون م3

سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بخان يونس

إيطاليا تحذر الاتحاد الأوروبي من خطورة مصادرة الأصول الروسية وضررها على عملة اليورو

عاجل

صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت، 27-01-2024 11:29 ص

ما أفضل وقت لتناول البروتين لبناء العضلات؟

tbl_articles_article_20053_329cac9d3a7-8ef2-4c2b-baae-378f68a57aee


الوكيل الإخباري - تحتوي البروتينات على أحماض أمينية تساعد على إصلاح وبناء العضلات، لذلك هناك فوائد لتناول البروتين قبل وبعد التمرين، وتظهر الأبحاث أن هذه الفترة تتجاوز الساعة التالية للتمرين.

وبحسب "فري ويل هيلث"، تمتد الفترة المثالية إلى ما بين 4 إلى 6 ساعات قبل أو بعد التمرين، كما وجدت دراسة أجريت بواسطة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية.

اضافة اعلان


ويرى الدكتور بنيامين جوردون من جامعة فلوريدا أن الأهم هو تناول ما يكفي من البروتين على مدار اليوم بدلاً من توقيته بشكل صحيح.


ويحتاج الشخص إلى 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً للبقاء بصحة جيدة.


ويجب على الرياضيين الذين يرغبون في اكتساب العضلات تناول ما بين 1.2 غرام إلى 1.7 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً.


الغذاء مقابل المكملات
وتعتبر مكملات البروتين مرادفة لاكتساب العضلات في عالم اللياقة البدنية، لكن خبراء التغذية يقولون إنه من الأفضل الحصول على البروتين من مصادر الغذاء أولاً.


ومن الأفضل النظر إلى مكمل البروتين باعتباره مفيداً لشخص يواجه مشكلة في تلبية احتياجاته اليومية من البروتين بسبب مستويات نشاطه العالية أو نموه وتطوره النشط.


ويساعد تنويع مصادر البروتين الغذائية على الاستفادة الأكبر للجسم.


كما أن تدريب القوة مطلوب لبناء العضلات بالإضافة إلى تناول البروتين

والكربوهيدرات.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
211020-SIDRA-Ultrasound-Brochure22

الموجات فوق الصوتية وسيلة جديدة للتنبؤ بالولادة المبكرة

1706260999

عادات صباحية تخفض ضغط الدم

281022

دراسة: سن الـ 38 نقطة تحول في صحة الإنسان

tbl_articles_article_35704_381159fec88-e828-4114-b77d-64ba2aedcfa8

هل تضخم اللوزتين دون التهاب يشكل خطرا؟

47-112129-symptoms-copper-deficiency-foods-rich_700x400

مكملات النحاس- هل تعد ضرورية للجسم؟

60644ad24c59b70fc87e470a

هل البرتقال يفسد فعالية الدواء؟

أخبار متعلقة
4169471-1549760511

الكربوهيدرات سر الحفاظ على الوزن بعد التنحيف