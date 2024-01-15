الإثنين 15-01-2024
الوكيل الاخباري
 

جنوب افريقيا : هذه هي الإجراءات الاحترازية التي طالبنا بها محكمة العدل الدولية !

الخارجية الصينية: نسعى لحل مشكلة أوكرانيا بالتعاون مع المجتمع الدولي

مندوبا عن الملك... العيسوي يرعى الاحتفال بيوم الشجرة بالقطرانة

فلسطينيون: هذه أصعب لحظة خلال 100 يوم من الحرب على غزة

انفجارات ضخمة تهز مخيم البريج وجحر الديك

نشامى فريق الأمن للجودو يغادرون للمشاركة في بطولة الشرطة العربية

أسيران من جنين يدخلان عامهما الـ22 في سجون الاحتلال

4 إصابات بتصادم 5 مركبات قرب جامعة العلوم والتكنولوجيا - صور

البريد الأردني يتوسع بتقديم خدمات السحب والايداع لحسابات التوفير

الهلال الأحمر بغزة: الوضع كارثي جدا بسبب البرد والنزوح

عاجل

الاحتلال يواصل القصف مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة

الإثنين، 15-01-2024 12:16 م

الكربوهيدرات سر الحفاظ على الوزن بعد التنحيف

4169471-1549760511


الوكيل الإخباري - توصلت دراسة حديثة إلى أن الذين يتناولون نظاماً غذائياً نباتياً ومنخفض الكربوهيدرات يكونون أكثر نجاحاً في تجنب استعادة الوزن بعد إنقاصه.

اضافة اعلان

 

وأشارت الدراسة التي أجريت في جامعة هارفارد إلى أن المفتاح لا يكمن فقط في كمية الكربوهيدرات، بل في نوعها وجودتها أيضاً، ويعني ذلك أن تكون غير مكررة.


وبحسب "مديكال نيوز توداي"، وجد الباحثون أن مقدار الوزن الذي يستعيده الشخص بعد التخسيس، يتأثر بطبيعة وجودة النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات الذي يتبعه.


وعن سبب استعادة الوزن بعد التنحيف، قال الدكتور تشي صن المشرف على البحث: "هذا ليس بالضرورة بسبب الافتقار إلى قوة الإرادة، بعد فقدان الوزن بشكل كبير، تحدث تغييرات في الهرمونات والأنظمة المتعددة، وتؤدي هذه التغييرات معاً إلى انخفاض معدل الأيض أثناء الراحة، وتعزيز الشهية، وفي النهاية استعادة الوزن".


وأضاف "بالنسبة لمعظم تجارب فقدان الوزن على المدى الطويل، من المعتاد أن يتم تحقيق معظم فقدان الوزن خلال 6 أشهر تقريباً، وبعد ذلك، تكون هناك استعادة ثابتة للوزن".


وبمراجعة عدة تجارب موسعة لإنقاص الوزن، شارك فيها 123 ألف شخص بين عامي 1986 و2018، وجد الباحثون أن كمية الكربوهيدرات، وكونها مكررة أقل وتحتوي على ألياف، عامل رئيسي في إدارة الوزن بعد التخسيس.


كما تبين أن الاعتماد على البروتين النباتي من البقول والصويا والمكسرات، يساعد إلى جانب نوعية وكمية الكربوهيدرات في عدم استعادة الوزن.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
074168cf2228a102a241e35ff26f3051

هل توقف الحلوى الحامضة نوبات الهلع؟

1735851-1225676253

علامات تأخر النمو العقلي عند الأطفال

155037967323927800

ما هي فوائد الكاكاو للدماغ والذاكرة؟

main_image63a2aa8fc1cf6

3 فواكة شتوية للتخلص من اضطرابات النوم

AN_bdcb1image_story

هل يصبح العسل ساما بعد التسخين؟

19_2024-638407470823704282-370

طبيبة تحذر من العواقب الخطيرة للتخثر

أخبار متعلقة
64395c2d4c59b743056dd37b

قواعد أربع للتخلص من الوزن

Doc-P-1146690-638394886772175042

كيف يؤثر الملح على صحة الكلى؟