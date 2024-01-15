الكربوهيدرات سر الحفاظ على الوزن بعد التنحيف

الوكيل الإخباري - توصلت دراسة حديثة إلى أن الذين يتناولون نظاماً غذائياً نباتياً ومنخفض الكربوهيدرات يكونون أكثر نجاحاً في تجنب استعادة الوزن بعد إنقاصه.

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وأشارت الدراسة التي أجريت في جامعة هارفارد إلى أن المفتاح لا يكمن فقط في كمية الكربوهيدرات، بل في نوعها وجودتها أيضاً، ويعني ذلك أن تكون غير مكررة.



وبحسب "مديكال نيوز توداي"، وجد الباحثون أن مقدار الوزن الذي يستعيده الشخص بعد التخسيس، يتأثر بطبيعة وجودة النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات الذي يتبعه.



وعن سبب استعادة الوزن بعد التنحيف، قال الدكتور تشي صن المشرف على البحث: "هذا ليس بالضرورة بسبب الافتقار إلى قوة الإرادة، بعد فقدان الوزن بشكل كبير، تحدث تغييرات في الهرمونات والأنظمة المتعددة، وتؤدي هذه التغييرات معاً إلى انخفاض معدل الأيض أثناء الراحة، وتعزيز الشهية، وفي النهاية استعادة الوزن".



وأضاف "بالنسبة لمعظم تجارب فقدان الوزن على المدى الطويل، من المعتاد أن يتم تحقيق معظم فقدان الوزن خلال 6 أشهر تقريباً، وبعد ذلك، تكون هناك استعادة ثابتة للوزن".



وبمراجعة عدة تجارب موسعة لإنقاص الوزن، شارك فيها 123 ألف شخص بين عامي 1986 و2018، وجد الباحثون أن كمية الكربوهيدرات، وكونها مكررة أقل وتحتوي على ألياف، عامل رئيسي في إدارة الوزن بعد التخسيس.



كما تبين أن الاعتماد على البروتين النباتي من البقول والصويا والمكسرات، يساعد إلى جانب نوعية وكمية الكربوهيدرات في عدم استعادة الوزن.

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