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الإثنين، 13-02-2023 11:29 ص

ما اثر الوجبات السريعة على صحة كبار السن ؟

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة أجرتها جامعة ميشغان الأميركية، أن 13% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و80 ظهرت عليهم علامات الإدمان على أطعمة ومشروبات غير صحية.

وأظهرت الدراسة، إقبالا كبيرا لكبار السن على الوجبات السريعة، رغم ما تسببه من مشكلات صحية وأمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والكلى، والوفاة المبكرة.

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وتزداد أضرار الوجبات السريعة لتؤدي إلى الشعور بالاكتئاب والقلق، لا سيما وسط كبار السن الأكثر عرضة لتلك المشكلات.


وأجري الاستطلاع في يوليو 2022، فجرى طرح السؤال على كبار السن حول الأطعمة التي يتناولوها، وما إذا كانوا يقبلون بدورهم على الوجبات السريعة التي صارت تثير قلقا كبيرا في العالم.


وأظهرت النتائج أن 44% من الأشخاص المستجوبين كان لديهم عارض واحد على الأقل من أعراض إدمان الوجبات السريعة.


وتظهر أعراض إدمان الوجبات السريعة؛ الشعور برغبة شديدة للغاية في تناول طعام معين، فتناولوه لمرة واحدة على الأقل في الأسبوع.


وتشمل الأعراض عدم القدرة على الإقلاع عن تناول وجبات معينة رغم المحاولة باستمرار، إلى جانب الشعور بضيق عند التوقف عن تناولها لفترة في عارض يسمى بـ"الانسحاب".


وأوضح الباحثون، أن الأطعمة التي تخضع لمعالجة كبيرة مثل اللحوم المقددة تصبح مصدر إدمان على الأرجح، لأنها تؤدي إلى تحفيز هرمون "الدوبامين" في الدماغ".


وربما يفسر هذا الأمر إقبال بعض الأشخاص على تناول وجبات سريعة وخاضعة لمعالجة كبيرة عند الانزعاج من أمر ما في حياتهم.

 

الكونسلتو الطبي

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