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الأربعاء، 12-04-2023 09:06 ص

ما الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون؟

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الوكيل الإخباري- قد لا يعرف الكثيرون الفرق بين فقدان الدهون وفقدان الوزن، مما يمكن أن يؤدي إلى العديد من المفاهيم الخاطئة لدى الأشخاص الذين يحاولون الحصول على لياقة بدنية مثالية.

تقول أخصائية التغذية نانسي دهرا، إن فقدان الدهون قد لا تظهر نتائجه الواضحة عند قياس الوزن على الميزان، ولكن آثاره تظهر على المظهر الخارجي للجسم، بخلاف فقدان الوزن الذي تظهر آثاره بوضوح عند قياس الوزن. 

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من جهته أوضح مدرب التغذية فارون راتان، بأن فقدان الوزن يمكن أن يشمل فقدان وزن العضلات والماء والعظام، أما فقدان الدهون بالمعنى الدقيق للكلمة، يشير حصرياً إلى فقدان كتلة الدهون الموجودة في الجسم. 


وقد يعمد البعض إلى تقليل كمية الكربوهيدرات التي يتناولونها بشكل كبير، أو تقليل الملح في نظامهم الغذائي، أو تناول مدرات البول، وهذه الأساليب تجعل الجسم يطرد وزن الماء فقط بدلاً من الدهون. 


وفي حين أن هذه التدخلات قد تكون مفيدة للرياضيين الذين يحتاجون إلى التنافس في فئة ذات وزن أقل، فمن المهم ملاحظة أن وزن الماء سيعود في غضون 48 ساعة من التغذية الطبيعية.

وقد أدرجت نانسي دهرا الطرق التالية التي يمكن من خلالها زيادة معدل فقدان الدهون دون التأثير على اللياقة البدنية، وفقما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس: 


- زيادة تناول البروتين
- لا تستبعد الكربوهيدرات لأنها لذيذة وتساعدك على الالتزام بخطتك لفترة طويلة.


- التقليل من تناول الأطعمة المقلية وذات السعرات الحرارية العالية. اختر الأطعمة المخبوزة بدلاً من الأطعمة المقلية.


- يمكن أن تزيد الشوربات والسلطات من الشعور بالشبع. قم بإقرانها بوجبات صغيرة. 


- يمكن أن يساعد تضمين تمارين القوة في الحفاظ على كتلة العضلات مع فقدان الدهون


ووفقاً لـ “راتان”، يمكن للتخلص من الدهون الزائدة في الجسم أن يحسن صحة الفرد بشكل كبير عن طريق تقليل الالتهابات المزمنة والأمراض ذات الصلة. 


وينصح راتان باتباع نظام غذائي يتكون أساساً من أطعمة كاملة، والحد من استهلاك الأطعمة المصنعة مع زيادة النشاط البدني وتدريب القوة، لفقدان الدهون بشكل صحي ومستدام.

 

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