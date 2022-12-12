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الإثنين، 12-12-2022 01:05 م

ما المكملات الغذائية التي تحمي القلب؟

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الوكيل الإخباري - حقق باحثون في تأثير بعض المكملات على صحة القلب من خلال مراجعة 884 تجربة ودراسة سابقة، ووجدوا أن بعض المغذيات الدقيقة مثل أحماض أوميغا3 والكركمين وإنزيم كيو10 قللت من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الدراسة باحثون في الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وبحسب موقع مجلة الكلية استخدم فريق البحث 9 مقاييس لعوامل خطر استقلاب القلب تغطي ضغط الدم، ومستوى الدهون والسكر في الدم.

وأظهر التحليل أن أحماض أوميغا3 الدهنية، وأحماض أوميغا6، والمغنيسيوم، والزنك، وحمض ألفا ليبويك، وحمض الفوليك، وإنزيم كيو10، والارجينين، وL- سيترولين، والأنثوسيانين، والكيريستين، والجنسنغ مغذيات تحمي القلب.

وأشارت النتائج إلى أن مكملات أحماض أوميغا3 الدهنية قللت من معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية والنوبات القلبية وأمراض القلب الأخرى، بينما قلل حمض الفوليك من السكتات الدماغية.

وفي الوقت نفسه، لم يكن لفيتامين "سي" وفيتامين "د" وفيتامين "هـ" والسيلينيوم أي تأثير على الأمراض القلبية الوعائية مثل النوبات القلبية أو عدم انتظام ضربات القلب أو السكتة الدماغية أو تشخيص السكري، ولم يكن لها أي تأثير على النتائج طويلة المدى مثل الوفيات القلبية.

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