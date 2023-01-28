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السبت، 28-01-2023 11:58 ص

ما تأثير شرب زيت السمسم قبل النوم ؟

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الوكيل الإخباري- يشاع بين العديد من الأشخاص أن شرب زيت السمسم قبل النوم يقدم للجسم مجموعة مذهلة من الفوائد، في المقابل، ينفي أخرون صحة هذه المعلومة.

هل شرب زيت السمسم قبل النوم مفيد؟

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في هذا الصدد، أكدت الدكتورة مروة محمد، أخصائية التغذية العلاجية في مصر ، صحة الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند شرب زيت السمسم قبل الخلود للنوم.


وحددت مروة فوائد شرب زيت السمسم قبل النوم في النقاط التالية:
- بديل طبيعي للمسكنات، حيث يساعد على تخفيف آلام المفاصل والعظام والأسنان، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.


- تعزيز صحة القلب، لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، التي تساهم بدورها في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.


- تقوية الأعصاب، لغناه بفيتامين B12 وفيتامين B6.


- الوقاية من السرطان، نظرًا لمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تعمل على مكافحة الشوارد الحرة في الجسم.


- ضبط سكر الدم.


- تحسين جودة النوم وتقليل الشعور بالأرق.


ولشرب زيت السمسم قبل النوم تأثيرات إيجابية على الصحة النفسية، حيث يساعد على تخفيف التوتر ومحاربة الاكتئاب، ويرجع السبب إلى احتوائه على التيروزين، وهو حمض أميني يحفز المخ على إنتاج المزيد من هرمون السيروتونين، المسؤول عن تحسين المزاج، وفقًا لموقع "WebMD".


وأضافت خبيرة التغذية أن شرب زيت السمسم ليس الطريقة الوحيدة لاستعماله، بل يمكن أيضًا دهن الجسم به قبل النوم، مؤكدةً أنه مفيدة لصحة البشرة، كما يساهم في تسكين آلام المفاصل عند تدليكها به.


فئات ممنوعة من شرب زيت السمسم قبل النوم
ومع ذلك، حذرت مروة من شرب زيت السمسم قبل النوم في بعض الحالات، لأن أضراره تفوق فوائده، وهي:

 

- المعاناة من التهابات المعدة والأمعاء.
- المعاناة من الحموضة أو ارتجاع المريء.
- المعاناة من حساسية السمسم.
- تناول أطعمة دسمة في وجبة العشاء.

 

 

الكونسلتو الطبي

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