الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الزعيم الكوري يعدم رجلاً لسبب غريب !

الدراسات الاستراتيجية: 57% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة

تطور هام في أزمة تجميد النائب اسامة العجارمة

وزارة الصحة : هكذا نستعد لسلالة كورونا الفيتنامية

وزير الصحة يجري تشكيلات إدارية في الوزارة

تحذير حكومي صارم بالعودة الى حظر التجول والاجراءات المشددة

الغذاء والدواء لـ الوكيل : تم تصنيع دواء 'كولشيسين' محليا

وزارة الخارجية : إطلاق خدمة إصدار وتجديد الجوازات إلكترونياً-وثيقة

رئيس مجلس الأعيان: هناك جهات تحاول استغلال الأحداث وزرع الفتنة

اعلان صادر عن الأمن العام

الأحد، 30-05-2021 01:16 م

ما علاقة انقطاع التنفس أثناء النوم بأمراض الكلى؟

newsitem_news_2051_64


الوكيل الإخباري - بينت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية Respirology أن المعاناة من تقطع النفس خلال النوم من شأنها أن ترفع خطر الإصابة بأمراض الكلى.

اضافة اعلان
أوضح الباحثون القائمون على الدراسة بأن انخفاض مستوى الأوكسجين المتقطع خلال الليل وتقطع النوم أيضاً قد يرفعان من ضغط الدم، الأمر الذي يلحق الضرر بالكلى ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى.

 

هذا ويأمل الباحثون في دراسة أثر تقطع النفس أثناء النوم على الصحة بشكل أدق مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المختلفة التي قد تلعب دوراً في الإصابة بأمراض الكلى او حتى تلك التي تؤثر على جودة النوم.

 

 

المصدر - ويب طب 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5367343

موجود في أغلب المنازل.. حقيقة نقل عفن البصل عدوى الفطر الأسود!

20190530011652

فائدة غير متوقعة لتناول التوت البري

20190713062015847

أسباب إصفرار بياض العين

920201102213899827692

تأثير غير متوقع لنبتة الألوفيرا على صحة الفم والأسنان

unnamed

لقشور البطيخ فوائد لا تخطر على البال.. تعرّف عليها

تعبير_عن_الوجبات_السريعة

طبيب روسي يوضح متى تكون الوجبات السريعة مفيدة

أخبار متعلقة
20210509232620705

دراسة جديدة تحذر من أثر جانبي مخيف من تناول زيت السمك!

0_200203_Fresh-juices-fruits-1024x650

5 مشروبات تعالج فقر الدم

2021_4_24_15_3_34_915

تقرير يكشف أعراض نقص الأوكسجين في الدم