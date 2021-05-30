ما علاقة انقطاع التنفس أثناء النوم بأمراض الكلى؟

الوكيل الإخباري - بينت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية Respirology أن المعاناة من تقطع النفس خلال النوم من شأنها أن ترفع خطر الإصابة بأمراض الكلى.





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أوضح الباحثون القائمون على الدراسة بأن انخفاض مستوى الأوكسجين المتقطع خلال الليل وتقطع النوم أيضاً قد يرفعان من ضغط الدم، الأمر الذي يلحق الضرر بالكلى ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى.

هذا ويأمل الباحثون في دراسة أثر تقطع النفس أثناء النوم على الصحة بشكل أدق مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المختلفة التي قد تلعب دوراً في الإصابة بأمراض الكلى او حتى تلك التي تؤثر على جودة النوم.

المصدر - ويب طب